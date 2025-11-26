El Real Madrid de baloncesto, fiel a su cita anual, volvió a presentarse en el Torneo Fundación Leucemia y Linfoma y, una vez más, lo hizo para conquistar el título: ya suman doce. Los blancos, claros favoritos desde el inicio, arrollaron en la final a Unicaja Málaga por 113-55 —el mismo club que ganó la primera edición con Domantas Sabonis como MVP—. Un equipo blanco con mucho futuro, sostenido por dos nombres propios, uno de ellos en calidad de invitado.

Jonas Birzinis y Abdelkarim Souleymane lideran el Real Madrid

El Real Madrid superó a Baloncesto Alcobendas y a Joventut Badalona en la fase de grupos y alcanzó la final con un juego coral, guiado por dos talentos de la generación de 2011: Abdelkarim Souleymane, MVP del torneo, y Jonas Birzinis. Souleymane firmó 20 puntos ante Unicaja, mientras que el lituano aportó 23 para completar una actuación conjunta determinante.

Así ha quedado el XVI #TorneoFLL masculino:

🥇 Campeón masculino: @RMBaloncesto

🥈 Subcampeón masculino: @unicajaCB

🥉 Tercer clasificado masculino: @cbalcobendas

MVP final: Abdelkerim Souleymane (Real Madrid):

20 puntos, 19 rebotes, 26 de valoración. pic.twitter.com/19pSjTXCeo — Fed. Bcto. de Madrid (@FBMadrid) November 23, 2025

Souleymane firmó en el XVI Torneo FLL unos promedios de 15,3 puntos y 13,3 rebotes, mientras que Birzinis —invitado por el Real Madrid para la ocasión— aportó 16 puntos y 6 rebotes por encuentro. El pívot africano, de 2,10 metros, confirmó que es un nombre a seguir tanto en el presente como en el futuro de la cantera blanca, aunque habrá que esperar a los grandes duelos que traerá la temporada 2025-26 para medir su verdadero techo.

Destacada también fue la aportación de Jonas Birzinis, capaz de alternar las posiciones de alero y ala-pívot. El jugador de la generación de 2011 es una de las grandes promesas del baloncesto lituano y todo apunta a que continuará en la cantera blanca. Llega tras firmar actuaciones sobresalientes con el SKM Vilnius en la final U14 y destaca por su amplio repertorio ofensivo y por unas lecturas defensivas muy sólidas.

Junto a Souleymane y Birzinis, en la final ante Unicaja Málaga —donde brillaron los 14 puntos de Álvaro Sánchez por parte de los andaluces— también destacaron en el Real Madrid los 14 puntos de Moussa Balla y Jorge Jiménez, dos de los prospects más prometedores de la generación que disputó el Torneo Fundación Leucemia y Linfoma.