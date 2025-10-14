El Real Madrid Baloncesto, al igual que el resto de canteras, afronta la nueva dificultad añadida de pugnar con la NCAA por los talentos nacionales e internacionales. A pesar de las dificultades que la situación plantea, la factoría de talento blanco no deja de producir diamantes en bruto. En este sentido, la temporada 2025/26 trae a colación nombres que ya impresionan a medio mundo.

La Liga U22, el primer campo de prueba de dos talentos sin igual

Egor Amosov – 2008

El primer partido de la Liga U22 no ha sido nada exigente a nivel competitivo para el Real Madrid Baloncesto. La victoria por más de 40 puntos frente a Unicaja permitió ver el talento, pero no exponerlo a situaciones de adversidad o bajo presión. A pesar de ello, Egor Amosov demostró por qué se apostó por él este verano, pese a que jugaba en un equipo poco conocido y llegaba en una edad ya avanzada. El ruso tiene muy buena pinta y apunta a poder aparecer en el primer equipo con frecuencia en el medio plazo.

🇷🇺💎Ya avisamos con él, pero Egor Amosov estará en dinámica de primer equipo antes de lo que piensan los aficionados del Madrid.



13 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 2 robos en la primera mitad en el estreno de la U22 vs Unicaja. Ya con 17 años tuvo minutos importantes en la… pic.twitter.com/Ih3x60egRw — Javier Molero (@JavierMoleroo) October 10, 2025

Ilia Frolov – 2008

Otro de los grandes nombres de la plantilla al margen de Izan Almansa, que no necesita presentación, es Ilia Frolov. Este jugador, al igual que Egor Amosov, es nacido en el 2008. Este diamante en bruto también es una primera espada en el Real Madrid Baloncesto U22 pese a estar en edad junior. De igual manera que su compañero, es ruso. Eso sí, en este caso es un 5 con unas capacidades realmente impresionantes para jugar al poste bajo. Su polivalencia para dominar en continuaciones, pero también en 1x1s cerca de canasta, le convierten en uno de los proyectos más interesantes de las inferiores blancas.

Officially the first day of Spain’s Liga U experience. Strong first matchup with Real Madrid facing off against Unicaja



Notable players to watch:



🇷🇺 Egor Amosov

🇷🇺 Ilia Frolov

🇷🇸 Andrej Bjelic

🇹🇷 Omer Kutluay

🇪🇸 Izan Almansa*



🇱🇹 Arturas Butajevas

🇩🇰 Marcus Moller (Michigan) — nbadraftpoint (@nbadraftpoint) October 10, 2025

Otros nombres del baloncesto formativo del Real Madrid

Toni Garma – 2010

Ningún listado de talentos del Real Madrid Baloncesto se libra de mencionar al talento croata. Su interpretación del juego, su excelente capacidad de 1×1, pero sobre todo su capacidad para tirar de tres puntos le convierten en la joya de la corona de las inferiores madridistas. Llama especialmente la atención su rango de tiro y su facilidad para levantarse tras todo tipo de apoyos. Un jugador que apunta a lo más alto.

Moussa Balla Traore – 2013

Este jugador acaba de llegar al Real Madrid Baloncesto. Su incorporación ha sido uno de los temas más comentados en los últimos días. Actualmente, aún está en edad infantil, por lo que es probable que participe en la Minicopa, uno de los eventos más mediáticos del baloncesto base. Las primeras sensaciones en el Torneo Internacional Cadete La Orotava son de jugador absolutamente diferencial.