El Real Madrid de baloncesto sigue dejando su huella en el Torneo Internacional U16 Villa de La Orotava. Los blancos conquistaron un nuevo título, sumando su cuarta victoria en cinco ediciones, tras vencer en la final al Orange1 Basket italiano por 86-68. Varios jugadores brillaron durante el torneo, destacando tres jóvenes que apuntan a liderar el futuro de la cantera madridista.

Toni Garma, Rhys Robinson y Pablo Mera, las joyas del Real Madrid U16

El Cadete A del Real Madrid se perfila como la generación a seguir esta temporada en la cantera blanca, con el trío estelar formado por Robinson, Mera y Garma como grandes protagonistas del presente y futuro del baloncesto europeo. Rhys Robinson, tras dejar huella en su etapa infantil, llega para liderar al equipo cadete y dar sus primeros pasos en la categoría junior y en la Liga U22.

Rhys Robinson (2010) destacó en la final frente al Orange Bassano con 24 puntos y 3 de 8 en triples, elegido MVP, mostrando su físico, su capacidad de tiro exterior y su versatilidad en ambos lados de la cancha. Su futuro apunta alto, con la NBA como posible destino, aunque habrá que ver si opta por la vía NCAA en los próximos años o sigue un camino similar al de Hugo González.

Toni Garma brilló en la semifinal de La Orotava con siete triples, consolidándose como uno de los talentos más prometedores de la cantera del Real Madrid. El jugador de Zagreb, internacional en categorías inferiores con Croacia, aún tiene aspectos de su juego por mejorar, pero su precisión desde el triple lo sitúa ya entre los mejores jóvenes de Europa.

🤩 ¡Nuestro cadete campeón del Torneo Internacional U16 Villa de la Orotava!

👑 MVP: Rhys Robinson pic.twitter.com/qEbWEqVjM5 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 5, 2025

El tercer integrante de este Big3 es Pablo Mera, también nacido en 2010 como Robinson y Garma. El gallego destaca por su influencia en múltiples facetas del juego: aunque anota menos que sus compañeros, su nivel defensivo y su capacidad de pase son superiores. En la final, Mera sumó 18 puntos, seis rebotes y tres asistencias, mostrando su impacto global en la cancha.

Roster campeón del Real Madrid