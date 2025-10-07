Dieciséis jugadores españoles han dejado su huella en la historia de la NBA, y el número seguirá creciendo esta temporada 2025-26 con los debuts oficiales de Hugo González en los Boston Celtics y Eli John Ndiaye en los Atlanta Hawks. Desde 2001, la liga estadounidense ha contado de forma ininterrumpida con representación española, y todo apunta a que esa tradición continuará gracias a una nueva generación de jóvenes talentos que ya asoman como futuras promesas del baloncesto nacional.

¿Sergio de Larrea y Mario Saint-Supéry los siguientes españoles NBA?

La gran incógnita ahora es quién tomará el relevo de Hugo González en el Draft de la NBA de 2026 o 2027. Sergio de Larrea se perfila como el principal candidato, un nombre que despierta consenso entre las franquicias tras su brillante inicio de temporada con el Valencia Basket. Su creciente protagonismo en el esquema de Pedro Martínez podría catapultarlo hasta la primera ronda del Draft, abriéndole así las puertas a un futuro desembarco en la NBA.

El tándem de bases de la selección española en el último Eurobasket estuvo formado por Sergio de Larrea y Mario Saint-Supéry, reciente incorporación de los Gonzaga Bulldogs. El joven base malagueño optó por dejar en pausa su carrera en la Liga Endesa para aceptar el ambicioso reto de la NCAA, convencido de que una destacada temporada como freshman o sophomore podría impulsarlo hacia el Draft de la NBA. Tanto Saint-Supery como De Larrea aspiran a recoger el testigo en la dirección del juego que dejó Ricky Rubio, tras poner fin a su exitosa trayectoria en Estados Unidos.

Baba Miller y Aday Mara quieren crear el gran año en NCAA

Baba Miller y Aday Mara eran los dos talentos españoles con más opciones de dar el salto a la NBA tras dejar atrás las canteras del Real Madrid y del Casademont Zaragoza, respectivamente. Sin embargo, sus experiencias en la NCAA han estado marcadas por la irregularidad. Ahora, ambos afrontan una temporada clave con el objetivo de firmar el curso perfecto y situarse entre las 60 elecciones del Draft de 2026.

Bringing the Baba bounce to the Spanish National Team. 🇪🇸 pic.twitter.com/IMppONgI7S — Cincinnati Men’s Hoops (@GoBearcatsMBB) August 5, 2025

Baba Miller, tras su paso por Florida State y Florida Atlantic, inicia una nueva etapa en Cincinnati, donde buscará consolidar su gran año coincidiendo con su temporada senior. Por su parte, Aday Mara deja UCLA para convertirse en el eje del sistema interior de Dusty May en Michigan. El pívot aragonés aspira a situarse entre los mejores interiores del baloncesto universitario estadounidense y seguir la senda de Danny Wolf, actual jugador de los Brooklyn Nets.

Álvaro Folgueiras, el coloso español que no tiene techo

“No me gusta pensar en la NBA”, confesaba el nuevo jugador de Iowa, pero Folgueiras se perfila como uno de los talentos más prometedores del baloncesto español a corto plazo. Su etapa en los Colonials de Robert Morris fue sobresaliente, llegando incluso a disputar el March Madness en marzo, experiencia que catapultó al ala-pívot a dar el salto y comprometerse con Iowa.

Ahora, Folgueiras busca ganarse un papel destacado bajo la dirección de Ben McCollum en la universidad que lanzó al estrellato a Caitlin Clark, con el objetivo de llevar a los Hawkeyes lo más lejos posible en la Big Ten Conference. Habitual en las convocatorias de la selección española de categorías inferiores, Álvaro Folgueiras podría recorrer un camino similar al de Santi Aldama, quien llegó a ser pick de primera ronda del Draft de la NBA tras su paso por Loyola Maryland.

Ian Platteeuw y Guillermo del Pino: los MVP españoles

Platteeuw deja atrás la cantera del Joventut Badalona para unirse a Davidson, universidad que en el pasado vio brillar a Stephen Curry. Por su parte, Guillermo del Pino, tras su triple decisivo en la final del Eurobasket U18, también da el salto a la NCAA, firmando con la potente Maryland. Ambos son considerados auténticas joyas del baloncesto español: Platteeuw, cuyos movimientos recuerdan a los primeros pasos de Pau Gasol, y del Pino, uno de los mejores talentos de backcourt surgidos en los últimos años.

La adaptación de Platteeuw y Guillermo del Pino al baloncesto universitario estadounidense será un factor determinante para su proyección futura. Su desarrollo y rendimiento durante el año freshman marcarán el ritmo de su evolución, permitiendo evaluar su capacidad para consolidarse como figuras destacadas en la NCAA. De su progreso dependerá, en gran medida, la posibilidad de dar el salto a la NBA, donde podrían convertirse en candidatos para el Draft de 2027 o 2028, consolidando así la creciente presencia de jóvenes talentos españoles en la liga estadounidense.

Jan Cerdan o Mohamed Dabone para década siguiente

La atención también se centra en jóvenes promesas como Jan Cerdan, Juom Maker Bol, Pablo Mera o el fenómeno Mohamed Dabone. El jugador formado en la cantera del Barça Basket se ha convertido en uno de los talentos más vigilados por la NBA, proyectado incluso como un posible pick one en la próxima década. Muchos ven en Dabone un jugador capaz de marcar una diferencia similar a la que tuvieron en su momento Zion Williamson o, más recientemente, Victor Wembanyama.

Actualmente, el interior de Burkina Faso, con la posibilidad de adquirir la nacionalidad española, inicia su primer año como cadete, con la opción de debutar en el primer equipo del Barça Basket en cuanto se completen todos los trámites administrativos.

Prospects top del baloncesto español con posible futuro NBA

2004 : Baba Miller (Cincinnati)

: Baba Miller (Cincinnati) 2005 : Aday Mara (Michigan), Sergio de Larrea (Valencia Basket), Álvaro Folgueiras (Iowa)

: Aday Mara (Michigan), Sergio de Larrea (Valencia Basket), Álvaro Folgueiras (Iowa) 2006 : Mario Saint-Supery (Gonzaga), Bruno Alocén (Indiana)

: Mario Saint-Supery (Gonzaga), Bruno Alocén (Indiana) 2007 : Gildas Giménez (Bella Vista HS), Ian Platteeuw (Davidson), Ignacio Campoy (Drexel), Guillermo del Pino (Maryland)

: Gildas Giménez (Bella Vista HS), Ian Platteeuw (Davidson), Ignacio Campoy (Drexel), Guillermo del Pino (Maryland) 2008 : Juom Maker Bol (Baskonia),Diego Niebla (Joventut Badalona), Javier Viguer (Valencia Basket)

: Juom Maker Bol (Baskonia),Diego Niebla (Joventut Badalona), Javier Viguer (Valencia Basket) Siguientes: Jan Cerdan (Barça Basket), Mohamed Dabone (Barça Basket), Pablo Mera (Real Madrid)



