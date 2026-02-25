El mexicano Karim López, formado en la cantera de Joventut Badalona, cerró su etapa en la NBL australiana a lo grande. Ahora, todas las miradas apuntan a junio: el jugador de Hermosillo, Sonora, podría hacer historia como uno de los mejores prospects jóvenes que haya dado el baloncesto mexicano.

Karim López campeón con NZ Breakers de la Ignite Cup

No puede tener mejor final de etapa en la NBL, ya que los New Zealand Breakers, equipo de Karim López, se proclamó campeón en la Ignite Cup de la NBL, a la espera de los Playoffs que darán inicio en breve, derrotando por 111-107 a Adelaide 36ers, con 12 puntos, ocho rebotes y dos tapones del internacional mexicano. Aterrizó en 2022 en la cantera de la Penya, decidió emprender la aventura de la NBL en 2024 y buscar así un hueco en el Draft de la NBA de 2026.

Karim López cumplirá 19 años en abril, finalizando su segundo año en NZ Breakers con promedios de 12 puntos y seis rebotes en treinta partidos disputados, dejando performances top como los 32 puntos ante Melbourne, desarrollando su juego de manera bidireccional, destacando también su mejora en la parcela defensiva.

¿Llegará a ser Top 10 del Draft NBA?

López ha demostrado un arsenal ofensivo interesante: dominio de balón para su tamaño, tiro de media y larga distancia, y una gran capacidad para finalizar cerca del aro, cualidades que anticipan una transición rápida a la NBA. Fuera de la cancha, su crecimiento ya se refleja en el reconocimiento comercial: firmó con una destacada marca alemana (Adidas) líder en el mundo del baloncesto, un paso que también refleja el interés y la expectativa que genera entre patrocinadores y medios.

Hijo de Jesús ‘Chino’ López, podría ser elegido entre el puesto 8 y 15 del Draft de la NBA del mes de junio, posicionado el nombre de Karim López como el mejor jugador mexicano elegido más alto, superando el puesto 18 de 2023 de Jaime Jáquez Jr. Entre los rivales de misma posición de Karim López, se encuentran prospects como Nate Ament de Tennessee, Dailyn Swain de Texas o Neoklis Avdalas de Virgina Tech.

