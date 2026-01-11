La NBA ha puesto la velocidad de crucero y ya comienzan a definirse los potenciales contenders que pelearán por el título en el mes de junio. Al mismo tiempo, varias franquicias han activado el modo reconstrucción y centran sus miradas en el Draft de 2026, donde buscarán prospects capaces de marcar una nueva era. Entre ellos, aparecen perfiles con pasado en la Liga Endesa o formados en la cantera española, con opciones reales de colarse en la primera ronda.

Tres opciones con pasado por Liga Endesa

Karim López – NZ Breakers

Pasado en España : Joventut Badalona

: Joventut Badalona Mock Draft NBA 2026 : 10-20 primera ronda

: 10-20 primera ronda Posición : alero

: alero Competidores en su posición: AJ Dybantsa, Neoklis Avdalas, Tounde Yessofou

Natural de Hermosillo (Sonora), el jugador decidió abandonar la cantera del Joventut de Badalona para dar el salto la pasada temporada a la NBL, donde recaló en los New Zealand Breakers. Considerado uno de los grandes proyectos de la Penya en los últimos años, debutó en la Liga Endesa con apenas 16 años el 10 de marzo de 2024 frente a BAXI Manresa.

Llamado a ser la gran referencia del baloncesto mexicano tanto en el presente como en el futuro —junto a Gael Bonilla—, su rendimiento en la liga australiana será determinante para evaluar si Karim López puede escalar hasta convertirse en pick de lotería en el Draft NBA 2026. Franquicias como Miami Heat, Charlotte Hornets o Boston Celtics ya podrían seguir de cerca su evolución. López cumplirá 19 años el próximo 12 de abril.

Pros

Potencial notable en el juego ofensivo

Capacidad reboteadora (casi seis capturas esta temporada)

Interesante tiro exterior

Contra

Necesita impactar más en clave defensiva.

Controlar las pérdidas

¿Es un 3 o 4?

Henri Veesaar – North Carolina

Pasado en España : Real Madrid

: Real Madrid Mock Draft NBA 2026 : final primera ronda

: final primera ronda Posición : pívot

: pívot Competidores en su posición: Chris Cenac, Aday Mara, Jayden Quaintance

Formado en la cantera del Real Madrid, el pívot estonio puso rumbo a la NCAA en la temporada 2022, con una primera etapa de dos cursos en los Wildcats de Arizona. Ha sido ya en su año junior con los Tar Heels de North Carolina cuando Henri Veesaar está confirmando su estatus como uno de los interiores más dominantes del baloncesto universitario, promediando 16 puntos y nueve rebotes por partido. Un rendimiento que lo ha colocado en el radar como posible elección de final de primera ronda, aunque su cotización no deja de crecer con el paso de las semanas.

Pros

Tiro exterior y buenos porcentajes(53%)

Visión de juego

Intimidación

Potencia interior bidireccional

Evolución como posible cinco titular en la NBA

Contras

Irregular porcentaje en el tiro libre

Problemas con las faltas

Ojo con las pérdidas (casi dos por partido)

Malique Lewis – SE Melbourne Phoenix

Pasado en España : Fuenlabrada

: Fuenlabrada Mock Draft NBA 2026 : segunda ronda

: segunda ronda Posición : alero

: alero Competidores en su posición: Joshua Jefferson, Trevon Brazilie, Koa Peat

Fue en septiembre de 2021 cuando el jugador de Trinidad y Tobago se incorporó a la cantera de Fuenlabrada, tras formarse previamente en Basket Torrejón. El 12 de diciembre de ese mismo año debutó en la Liga Endesa con apenas 17 años. Poco después, su salida del club se produjo de forma abrupta y puso rumbo a Capitanes de Ciudad de México, pero desde julio de 2024, el alero compite en la NBL australiana con Melbourne. Su proyección le sitúa como una posible apuesta en el tramo final de la primera ronda, aunque, en caso de ser elegido, su nombre también podría aparecer en la segunda.

Another milestone for tonight! Our @NBLNextStars Malique Lewis will hit 50 NBL games tonight! Congrats Lique! 💚 pic.twitter.com/FYZtcOvnDZ — South East Melbourne Phoenix (@SEMelbPhoenix) January 10, 2026

Pros

Conocimiento del baloncesto estadounidense (paso por la NBA G League)

Crecimiento en la NBL

Intensidad por el rebote

Tiro exterior

Contras