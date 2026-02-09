Hace unos años fue Kristaps Porzingis, luego Nikola Jokic y más recientemente Victor Wembanyama. Ahora, Aday Mara, pívot titular de Michigan en la NCAA, está dejando su huella en su tercera temporada, dominando la cancha con sus 2,23 m y un juego que lo convierte en un prospect irresistible para la NBA. Todo apunta a que podría ser el próximo unicornio de la liga.

Aday Mara crea una temporada top con Michigan

El pívot aragonés dejó UCLA para unirse a los Wolverines de Michigan y afrontar el tramo final de la temporada regular, promediando 11,3 puntos, 7 rebotes y 2,7 tapones por partido, situándose como el tercer máximo bloqueador de la NCAA, solo por detrás de Kyle Evans (UC Irvine) y Flory Bidunga (Kansas Jayhawks).

Aday Mara powers No. 2 @umichbball to an 82-61 win over rival Ohio State 😤 pic.twitter.com/5K1pNqTj9C — Big Ten Men's Basketball (@B1GMBBall) February 8, 2026

Aday Mara reúne cualidades que tienen a los scouts de la NBA muy atentos. Bajo las órdenes de Dusty May, los Wolverines son claros favoritos para conquistar el título de la NCAA en abril, y el rendimiento de Mara impulsa su proyección como pick de primera ronda. Con 2,23 m de altura, buenos porcentajes de tiro desde distintas posiciones, capacidad de intimidación en la pintura y un rango de triple en constante mejora, se perfila como uno de los jugadores más completos y habilidosos del baloncesto universitario.

En su último partido, Aday Mara se destapó con 24 puntos, su tope de la temporada, sumando además seis rebotes, tres asistencias y dos tapones. Cerró el encuentro con un impresionante 11 de 16 en tiros de campo y 2 de 3 en triples, sus primeros encestados desde más allá de la línea esta campaña. Los Wolverines arrollaron a Ohio State 82-61, preparándose ahora para los duelos clave de la Big Ten contra equipos como UCLA, Duke e Iowa.

Aday can do it all! pic.twitter.com/PWltAdmV96 — Michigan Men's Basketball (@umichbball) February 9, 2026

“He estado trabajando en mi tiro de tres puntos. No quiero precipitarme ni tomar lanzamientos forzados”, explicó Mara tras alcanzar su récord personal de 24 puntos el domingo 8 de febrero. ‘Vi que estaba abierto y simplemente lo lancé’, agregó. ‘Todos los scouts de la NBA han tomado nota de esto’, comentó Bruce Pearl, analista de CBS Sports y ex entrenador de Auburn, tras los triples de Mara.

Dusty May encantado con Aday Mara

“Hemos pasado mucho tiempo con él trabajando en su tiro de triple. Queremos que eso sea parte de su juego en el futuro“, dijo el entrenador Dusty May. “A veces, si solo le das a un jugador un poco de helado, entonces se comerá el brócoli y la proteína para llegar a ese punto”.

Aday Mara and Morez Johnson Jr. dominated the glass in the first half 😮‍💨 pic.twitter.com/rVGpbOcfxI — Big Ten Men's Basketball (@B1GMBBall) February 8, 2026

Aday Mara sigue escalando en las previsiones del Draft de junio, con su nombre ya vinculado a la primera ronda e incluso como posible pick de lotería en la NBA. Franquicias como San Antonio Spurs, Miami Heat o Golden State Warriors podrían decidirse finalmente por elegir al internacional francés entre las posiciones 13 y 20.



