Baba Miller deslumbra en Cincinnati, y los números hablan por sí solos: tres veces nombrado al quinteto de la Big12, más de 13 puntos por partido y ocho dobles-dobles en la temporada. Sin embargo, el brillo individual no siempre se traduce en victorias, y los Bearcats se quedarán fuera del March Madness de NCAA. El ex canterano del Real Madrid sigue demostrando su talento… pero la historia de esta temporada es un recordatorio cruel: incluso las grandes actuaciones no siempre alcanzan para cambiar el destino de un equipo.

El Draft NBA es el gran objetivo de Baba Miller

El alero balear cerrará su etapa en la NCAA sin conocer el March Madness. Ya había quedado fuera cuando jugaba con los Seminoles de Florida State y tampoco logró clasificar con los Owls de Florida Atlantic la temporada pasada. Actualmente, los Bearcats de Cincinnati muestran un balance de 10-10, con apenas 2-5 ante rivales de conferencia, muy lejos de programas potentes como Arizona, Texas Tech o BYU, los grandes favoritos de la temporada.

That's free money. 🤑



Baba Miller has 11 points early.



📺 CBS Sports pic.twitter.com/kLb8LxU1gj — Cincinnati Men’s Hoops (@GoBearcatsMBB) January 25, 2026

Así, el principal objetivo de Baba Miller se centra en dejar su marca en la universidad de Cincinnati y brillar individualmente. El internacional español promedia 13.8 puntos, 10.4 rebotes, 3 asistencias y 1.4 tapones por partido, registrando sus mejores números desde su llegada a la NCAA. Con 10.4 capturas por encuentro, se consolida como el undécimo mejor reboteador de toda la competición universitaria estadounidense.

Durante enero, Baba Miller ha creado cinco partidos con doble dígito en anotación, destacando los 25 puntos ante los Buffaloes de Colorado y los 23 frente a los Sun Devils de Arizona State. Sin embargo, los Bearcats encadenan dos derrotas consecutivas y se preparan para un calendario final exigente, con choques ante universidades de primer nivel como Baylor —donde se medirá contra James Nnaji— y el 31 de enero cerrando el primer mes de 2026 ante Houston.

A Baba Miller le restan once partidos para cerrar su etapa en la NCAA, momento en el que empezará a vislumbrar sus opciones de ser seleccionado en el Draft NBA 2026. Su participación en el Draft Combine de mayo y los posibles workouts con franquicias serán claves para determinar si su nombre aparece entre las elecciones de segunda ronda, o si, por el contrario, tendrá que explorar un contrato two-way a través de la Summer League de Las Vegas o regresar a Europa, con opción de recalar en algún equipo de Liga Endesa, para continuar su carrera profesional.