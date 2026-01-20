Victor Wembanyama está llamado a marcar una época en la NBA como jugador de los San Antonio Spurs, con el ambicioso objetivo de devolver la franquicia a lo más alto y sentarse en la misma mesa que leyendas como Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginóbili y Tony Parker. Pero la historia del apellido no termina ahí: el clan familiar continúa con Oscar Wembanyama, talento nacido en 2007 que empieza a sobresalir en Francia y que ya fija su mirada en la NBA como destino natural en un futuro próximo.

Oscar Wenbanyama despega en Francia y mira a la NBA

“Quiero escribir mi propia historia”, confesaba el hermano menor de Victor Wembanyama. Este joven prospect es tan intrigante como en desarrollo; aunque por ahora no parece destinado a moverse en la misma estratosfera que su hermano mayor, ha mostrado progresos notables. Con una complexión aún delgada, ha ganado masa muscular de manera significativa en las últimas dos temporadas, y todo indica que sigue creciendo, con la posibilidad de añadir algunos centímetros más a su altura.

Estas cifras se suman a las buenas estadísticas que está mostrando en la liga Sub21 de Francia con Estrasburgo: promedia 11,6 puntos, 5 rebotes, 2,6 asistencias y 3 robos por partido, con un impresionante 58 % en tiros de campo y 42 % en triples. En conjunto, Oscar Wembanyama se perfila como un talento en desarrollo capaz de acercarse al codiciado umbral 50/40/90 en la liga filial francesa.

Además, Oscar ha participado en cinco partidos con el primer equipo, promediando 0,6 puntos y una captura, mientras sigue esperando dar el salto definitivo que lo acerque a la NBA en el futuro. Puede lanzar desde el perímetro, aunque a veces su tiro es algo irregular. Sin embargo, en los últimos dos años ha mostrado una mejora notable en esta área, y si mantiene la progresión, su tiro de tres puntos podría convertirse en un arma clave de su juego, un perfil muy atractivo para las franquicias de la NBA.

¿Seguir en Francia o poner rumbo a NCAA?

Victor Wembanyama fue seleccionado como el pick número uno del Draft de la NBA sin pasar por la NCAA, pero en el caso de Oscar Wenbanyama, la gran incógnita será descubrir qué camino elegirá para llegar eventualmente a la NBA y al Draft de 2027 o 2028. Por ahora, su nombre aparece en mock drafts como un posible pick de segunda ronda en 2027, una lista que encabezan prospectos como Cameron Williams, Bruce Branch y Tyran Stokes.