El crecimiento y la constancia definen el juego de Aday Mara desde que se puso la camiseta de Michigan. Con Dusty May como guía, Mara no es solo números: su juego refleja confianza y liderazgo. Lo que muchos resumen en ‘crecimiento’ y ‘regularidad’ se traduce en tiros precisos, defensa en mejora constante y actuaciones decisivas en los momentos clave. Este progreso lo posiciona como candidato a pelear por el título de la NCAA en abril y a dejar su huella en el Draft de la NBA 2026.

Tres opciones NBA que encajan con el juego de Aday Mara

Detroit Pistons

Es muy probable que la franquicia de Michigan se enfoque en la parte final de la primera ronda, buscando un center de garantías que aporte desde la segunda unidad. Aday Mara se perfila actualmente como un posible pick entre el 20 y el 30. De concretarse su llegada a los Pistons, Mara apenas se alejaría 50 kilómetros de su campus en Ann Arbor, trasladándose directamente a Detroit.

El equipo con el mejor balance de la Conferencia Este y aspirante a pelear por la final de la NBA en junio considera la posibilidad de seleccionar a Aday Mara, proyectándolo como suplente de Jalen Duren, el center titular de 22 años que promedia 18 puntos y 10.6 rebotes. El otro pívot del roster de Bickerstaff, Isaiah Stewart, de 24 años, aporta 10.4 puntos y 5.6 rebotes por partido.

Cleveland Cavaliers

La franquicia de Ohio aparece como otra opción sólida para reclutar a Aday Mara en su salto a la NBA. El equipo, con ambiciones de destacar en el Este, probablemente lo vea disponible más allá del puesto 20 en la primera ronda. El talento de Mara no pasa desapercibido: ser seleccionado en la primera ronda lo convertiría en el decimocuarto español en entrar entre los treinta mejores picks del Draft.

San Antonio Spurs

¿Suplente de Wembanyama? Ese podría ser uno de los escenarios para Aday Mara de cara a la temporada 2026-27 en la NBA. El joven español tendrá que decidir si se presenta al Draft 2026 o espera a hacerlo tras completar su año senior en la NCAA. Los Spurs podrían seleccionar al center aragonés y tomarse con calma su desarrollo. Además de San Antonio, otros equipos interesados en reclutar a Mara como pívot suplente podrían ser OKC, Boston Celtics u Houston Rockets, todos en busca de reforzar su juego interior, con perfiles luchando por ese puesto como Chris Cenac, Jayden Quaintance, Henri Veesaar o Flory Bidunga.

¿Titular o suplente en la NBA?

Es la gran incógnita cuando se habla del futuro de Aday Mara. Su evolución en Michigan es indiscutible, pero quedan preguntas abiertas: ¿podrá convertirse en titular en algún equipo NBA, ocupar el rol de titular ocasional, o consolidarse como un cinco suplente de garantías? El tiempo lo dirá, mientras su primer objetivo es llevar a Michigan a lo más alto. Actualmente, el programa se encuentra cuarto en el ranking AP, solo por detrás de Arizona, Iowa State y UConn.