¡Los Spurs están en una nube! La franquicia texana sobresale esta temporada y continúa su ascenso fulgurante en la liga gracias a Victor Wembanyama y sus compañeros. Sin embargo, los dirigentes de los Spurs estuvieron a punto de tomar una decisión que les habría costado a la superestrella francesa.

Los Spurs revolucionan su roster en 3 años

En estos últimos años, los Spurs han sido más activos que nunca en el Draft y en período de Trade. En 3 años, casi la integralidad del plantel ha sido renovada alrededor del proyecto Victor Wembanyama. Después de apostar por el nº 1 del Draft 2023, los Spurs sucesivamente pusieron sus manos en Stephon Castle, De’Aaron Fox, Harrison Barnes y finalmente Dylan Harper.

👽 WEMBY’S BLOCK PARTY 👽



Victor Wembanyama recorded his 100th straight game with a block last night, joining only Patrick Ewing and Dikembe Mutombo since blocks were first recorded in 1973-74.



Rewind to some of his most jaw-dropping swats from the streak! pic.twitter.com/nSn9U8Smit — NBA (@NBA) December 20, 2025

Sin embargo, en 2023, los dirigentes de los Spurs estaban muy interesados en otro jugador que casi les cuesta la leyenda Wemby.

El Trade Paolo Banchero que casi costó a Wembanyama

Paolo Banchero es una de las revelaciones de estos últimos años. El nº 1 del Draft 2022 lleva a los Magic temporada tras temporada y hasta alcanzó el excelente promedio de 25.9 puntos por partido el año pasado con su franquicia.

Rookie Of the Year en 2023, jugador All-Star en 2024, Paolo Banchero es un valor seguro. Tanto que los dirigentes de los Spurs podrían haber construido todo su proyecto alrededor del jugador estadounidense de 2,08m. En aquella época, incluso se habló de un Trade por la superestrella que habría permitido a Orlando recuperar la primera selección del Draft 2023 de los Spurs.

ESPN’s trade idea:



San Antonio Spurs get:

Paolo Banchero

Jalen Suggs

two first-round picks (2023 No. 6 and No. 11)



Orlando Magic get:

2023 No. 1 overall pick pic.twitter.com/pNMWyb1SKx — NBACentral (@TheDunkCentral) May 26, 2023

Una selección que no era nada más que… Victor Wembanyama. Una operación abortada que hace la felicidad de los Spurs. Con el Alien, San Antonio toca su sueño de título NBA y los aficionados se frotan las manos.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio We Sport.