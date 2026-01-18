El Draft NBA de 2026 apunta a tener sabor español con la más que probable elección en primera ronda de Aday Mara, tras firmar un espectacular año junior en la NCAA con Michigan. A partir de ahí, el abanico se abre: nuevos talentos nacionales llaman a la puerta de la liga y podrían sumarse a Santi Aldama, Hugo González y, casi con total seguridad, al pívot aragonés. Miramos al futuro y repasamos los españoles con más opciones de dar el salto en los Drafts NBA de 2027, 2028 y 2029.

Draft NBA 2027: ¿Será el momento de Mario Saint-Supery?

Españoles con opciones : Mario Saint-Supery (Gonzaga), Álvaro Folgueiras (Iowa)

: Mario Saint-Supery (Gonzaga), Álvaro Folgueiras (Iowa) Internacionales top : Dame Sarr (Duke), Sayon Keita (Barça Basket), Miikka Muurinen (Partizan), Hugo Yimga Moukouri (Nanterre)

: Dame Sarr (Duke), Sayon Keita (Barça Basket), Miikka Muurinen (Partizan), Hugo Yimga Moukouri (Nanterre) Top 5: Cameron Williams, Alijah Arenas, Tyran Stokes, Bruce Branch, Dylan Mingo

Tras los top 3 del Draft 2026 —Cameron Boozer, Darryn Peterson y AJ Dybantsa—, la atención ya se desplaza hacia Cameron Williams, candidato a ser pick número uno en 2027. Al mismo tiempo, los jugadores internacionales podrían recuperar protagonismo, con prospects como Muurinen, actualmente en Partizan Belgrado, y dos jóvenes talentos de la cantera del Barça Basket: Sarr, que no se espera que declare hasta después de 2026, y Keita, aún indeciso sobre qué universidad NCAA elegirá para la temporada 2026-27.

Mario Saint-Supery se perfila como uno de los españoles con mayores opciones de ser elegido, tras completar su año sophomore en Gonzaga. El base malagueño ha dejado ya destellos interesantes durante su primer curso con los Bulldogs, promediando 8 puntos, 2,7 rebotes y 4 asistencias en un programa que apunta claramente a la Final Four de abril.

Otro nombre que podría generar consenso es Álvaro Folgueiras, jugador andaluz de los Hawkeyes de Iowa, quien promedia 8,7 puntos, 4 rebotes y un destacado 41,5% en triples. Aunque sus cifras son algo inferiores a las de su etapa en los Colonials de Robert Morris, sigue brillando en un programa de alto nivel como Iowa. La gran incógnita será si el jugador decide declarar para el Draft de 2026 o esperar a completar su último año en la NCAA.

Draft 2028: Kusturica con opciones de Top3

Españoles con opciones : Diego Ferreras (Barça Basket), Guillermo del Pino (Maryland), Ian Platteeuw (Davidson)

: Diego Ferreras (Barça Basket), Guillermo del Pino (Maryland), Ian Platteeuw (Davidson) Internacionales top : Nikola Kusturica (Barça Basket), Joaquim Boumtje Boumtje (Barça Basket), Fabian Kayser (Real Madrid), Petar Bjelica (Mega), Matej Buben (Joventut)

: Nikola Kusturica (Barça Basket), Joaquim Boumtje Boumtje (Barça Basket), Fabian Kayser (Real Madrid), Petar Bjelica (Mega), Matej Buben (Joventut) Top 5: Nikola Kusturica, Paul Osaruyi, CJ Rosser, Marcus Spears, Jordan Page

Este es uno de los mocks más cercanos, con escasa representación española hasta ahora. El único candidato nacional sería Ferreras, del Barça Basket, aunque habrá que seguir de cerca la evolución de Guillermo del Pino en Maryland y Ian Platteeuw en Davidson. Se perfila un Draft donde los jugadores internacionales tendrán un papel destacado, especialmente los formados en las canteras de Barça Basket y Real Madrid, con Nikola Kusturica como uno de los grandes aspirantes a entrar en la lottery pick, a la espera de definir si continúa en el club blaugrana o da el salto a la NCAA.

Draft NBA 2029: Jan Cerdan puede hacer historia

Españoles con opciones : Jan Cerdan (Barça Basket)

: Jan Cerdan (Barça Basket) Internacionales top : Bamba Touray (IMG Academy), Toni Garma (Real Madrid), Roko Jerkic (FC Bayern), Rhys Robinson (Real Madrid), Isaiah Hamilton

: Bamba Touray (IMG Academy), Toni Garma (Real Madrid), Roko Jerkic (FC Bayern), Rhys Robinson (Real Madrid), Isaiah Hamilton Top 5: Isaiah Hamilton, AJ Williams, Jan Cerdan, Eric Dampier, Colton Hiller

El Draft NBA del futuro que más promete para los intereses del baloncesto español podría ser este, especialmente por el nombre de Jan Cerdan, canterano del Barça Basket, quien lleva tiempo perfilándose como posible top 3, un logro que igualaría la histórica elección de Pau Gasol en el puesto 3 a comienzos del siglo XXI. Cerdan reúne múltiples cualidades que lo colocan como un claro candidato a la NBA y, junto a Dabone y Kusturica, lidera actualmente la cantera azulgrana.

El Real Madrid podría tener presencia en futuros Drafts a través de Toni Garma y del nacionalizado español Robinson. Estos tres jóvenes talentos de la generación 2010 tendrán que decidir, al igual que muchos otros, cuál camino seguir, con la NCAA como la principal plataforma para dar el salto y aspirar a ser seleccionados en el Draft NBA.