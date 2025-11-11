El arranque de la temporada NCAA ha dibujado un nuevo mapa de los focos de atención del baloncesto español, que vive una representación de récord tanto en la competición masculina como en la femenina. Baba Miller ha iniciado el curso de forma espectacular, pero junto al balear destaca también otro nombre propio: un jugador español que, en su tercer año, ha comenzado de manera brillante su andadura con los Hawkeyes de Iowa, el mismo programa que fue hogar de Caitlin Clark.

Álvaro Folgueiras domina en Iowa

El jugador andaluz puso fin a su etapa en los Colonials de Robert Morris para emprender una nueva aventura en Iowa City, uniéndose a los Hawkeyes de Iowa, uno de los programas destacados de la Big Ten. Allí busca consolidarse con el objetivo de vivir un nuevo baile en el March Madness y reforzar su candidatura al Draft de la NBA de 2026 o 2027. Su inicio de curso ha sido de notable alto, mostrando una creciente importancia dentro del engranaje de Ben McCollum.

Iowa arrancó la temporada con dos victorias: la primera ante Robert Morris por 101-69 y la segunda frente a Western Illinois por 77-58 en el Carver-Hawkeye Arena. En ese segundo encuentro, Álvaro Folgueiras se consolidó como el segundo jugador más utilizado, acumulando 27 minutos desde el banquillo, solo por detrás de los 40 del base senior Bennett Stirtz.

En sus dos primeros encuentros oficiales con Iowa, Álvaro Folgueiras promedia 12 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, con un 75 % de acierto en tiros de campo y un impresionante 57 % desde la línea de tres, además de registrar tres robos por partido. En apenas dos partidos, Folgueiras ha mostrado que puede ser una pieza clave en el proyecto de Iowa, mientras se espera ver su aporte en duelos de alto voltaje ante equipos como Xavier, Michigan State o Maryland, donde se medirá al español Guillermo del Pino el próximo 6 de diciembre.

“Tenemos grandes expectativas en Álvaro Folgueiras”

“Cuando lo desafías, así como hoy en el partido, salió y actuó y fue excelente. Está viendo el trabajo que ha puesto, en la sala de pesas, el acondicionamiento, en la pista, la actitud, todas esas cosas. Tiene una buena actitud, pero solo la está redirigiendo. Él está viendo los resultados de eso ahora. Y así, espero que siga creciendo y mejorando. Tenemos grandes expectativas puestas en Álvaro Folgueiras”, explicó McCollum, head coach de los Hawkeyes.

Folgueiras, que la temporada pasada fue el MVP de la Horizon League, forma actualmente parte de la segunda unidad de Iowa, aunque podría ganarse un lugar en el quinteto inicial en lugar del junior Cam Manyawu. En estos dos primeros partidos, sus estadísticas por cada 100 posesiones muestran un impacto sobresaliente: 32,4 puntos, 13,5 rebotes y 10,8 asistencias. Un dominio que deberá consolidar en las próximas semanas de la NCAA, mientras su nombre ya empieza a aparecer en distintos mocks del Draft de la NBA.