Baskonia firmó una auténtica exhibición ante Baxi Manresa en la ACB, arrollando por 130-85 para sellar su ansiado billete a la Copa del Rey de Valencia. Una noche redonda en el Buesa Arena que dejó actuaciones brillantes, pero en la que brilló con luz propia el joven canterano Stefan Joksimovic, aprovechando sus 17 minutos en pista para anotar 12 puntos y confirmar que su nombre ya es presente… y futuro.

¿Quién es Stefan Joksimovic?

Considerado, junto a Juom Maker Bol, la gran joya de la cantera de Kosner Baskonia, Stefan Joksimovic es ya una de las promesas más ilusionantes del baloncesto europeo. En lo que va de temporada ha disputado trece partidos con el primer equipo de Paolo Galbiati —seis en ACB y siete en Euroliga— y su progresión no deja de crecer.

El pasado mes de noviembre dio un paso más en su meteórica carrera al debutar con la selección absoluta de Eslovenia —con Luka Doncic aún como el más joven en lograrlo—, confirmándose como uno de los talentos más prometedores que ha dado el país en la última década.

Nacido en 2008, su nombre ya empieza a asomarse a las quinielas del Draft de la NBA de 2027, mientras se prepara para ser una pieza clave en el futuro Campeonato de España Junior. Pero Stefan Joksimovic no vive del mañana: está exprimiendo cada minuto con el primer equipo de Baskonia y todo apunta a que puede ganarse un sitio estable en la rotación en este segundo tramo de temporada, gracias a su potencia atlética, su visión de juego y una eficiencia anotadora que no pasa desapercibida.

Joksimovic también está dejando huella con el filial en Tercera FEB, donde ha disputado seis partidos después de que Baskonia decidiera no competir en la Liga U. Sus números hablan por sí solos: 25 puntos de media por encuentro y un impacto inmediato que le ha convertido en uno de los grandes nombres de la categoría. Entre sus actuaciones más destacadas, sobresale el MVP de la jornada 2 del grupo A-A tras firmar 38 puntos con un espectacular 5 de 9 en triples, además de ser elegido en septiembre como MVP del prestigioso Basketball Without Borders Camp, confirmando su proyección internacional.

Seguir en Baskonia o NCAA: la gran cuestión de Boksimovic

Es uno de los prospects más atractivos de la generación 2008 en Europa, a la altura de nombres como Hugo Yimga, Egor Amosov del Real Madrid o sus propios compañeros Mate Khatiasvili y Juom Maker Bol, y su perfil ya empieza a sonar con fuerza como candidato a primera ronda del Draft de la NBA de 2028.

Antes, eso sí, Joksimovic deberá tomar una decisión clave para su futuro: seguir creciendo en Baskonia y dar el salto definitivo a la rotación de Liga Endesa en la temporada 2026-27, o apostar por la vía NCAA para desarrollar su juego en alguno de los grandes programas del baloncesto universitario estadounidense.