Aday Mara es el jugador español con más posibilidades de estar entre los sesenta seleccionados en el próximo Draft de la NBA, que se celebrará en junio. No obstante, varios jugadores nacionales podrían tener su oportunidad, como Baba Miller o Mario Saint-Supery, cuya decisión está aún por conocerse. Sin embargo, todas las miradas se centran en Sergio de Larrea, considerado la segunda opción española más destacada para ser elegido.

¿Qué posición ocupa en este arranque de 2026 de cara al Draft de la NBA?

Los números de Sergio de Larrea se mantienen muy similares a los de la temporada pasada, promediando 4.7 puntos y tres asistencias en Euroliga, y subiendo a 6.7 puntos, 2.3 rebotes y 3.3 asistencias en doce partidos de la Liga Endesa. Tras su participación en el Eurobasket de verano, se esperaba un mayor protagonismo por parte del base vallisoletano, pero la fuerte competencia dentro de Valencia Basket ha limitado su tiempo en pista, que no supera los 15 minutos por encuentro.

SERGIO DE LARREA, al mando del triunfo taronja 🫡



El joven talento nacional brilló con 2⃣5⃣ de valoración, su mejor marca en #LigaEndesa, liderando a @valenciabasket ante @casademontBZ 💥



A pesar de todo, Sergio de Larrea sigue estando en el radar de varias franquicias NBA y aparece como posible candidato para el Draft 2026, siempre que finalmente decida presentar su nombre —la temporada pasada optó por no hacerlo–. Su evolución, capacidad de impacto en ambos extremos, talento para anotar y visión de juego hacen pensar que podría ganarse un puesto entre los seleccionados. Además, forma parte de la rotación de un Valencia Basket que se mantiene entre los equipos élite tanto de la ACB como de la Euroliga

El base de 20 años se proyecta en un rango amplio de selección. Mientras que desde Estados Unidos algunos lo ubican como posible elección a finales de la primera ronda, otros medios especializados lo sitúan en la segunda ronda, entre los puestos 30 y 40, compitiendo con prospects como Bennett Stirtz (Iowa), Darius Acuff (Arkansas), Christian Anderson (Texas Tech) y Tyler Tanner (Vanderbilt).

Sergio de Larrea no figura entre los top-lottery picks por el momento, pero sigue siendo un candidato real para integrarse en la clase del Draft 2026. Franquicias como Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans, Washington Wizards o Denver Nuggets podrían ser destinos potenciales donde el internacional español encajaría como suplente, continuando su desarrollo y aportando su talento desde la rotación.

Sergio de Larrea y la NCAA

Otra gran incógnita de cara a la temporada 2026-27 es si Sergio de Larrea optará por dar el salto a la NCAA y prepararse en Estados Unidos para un posible Draft NBA 2027, en un camino parecido al elegido por Mario Saint-Supery con Gonzaga. Sin embargo, este parece un camino poco probable para el base de Valencia Basket, quien tiene contrato vigente con el club taronja hasta junio de 2028.