Las decisiones en el mercado de fichajes son fundamentales, ya que pueden cambiar por completo la dinámica de un equipo e incluso permitirle luchar por objetivos que, en un principio, no estaban previstos por la directiva. En el caso de San Pablo Burgos, uno de los clubes más atentos a reforzarse, una de sus incorporaciones recientes ha caído de pie y hace soñar con la permanencia en la ACB.

Ethan Happ se luce con San Pablo Burgos en ACB

A pesar de caer derrotado contra Joventut Badalona, Ethan Happ ha sido el gran protagonista del fin de semana con San Pablo Burgos gracias a su brillante actuación. El ex de Valencia Basket aportó 19 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, alcanzando 30 de valoración y consolidándose como uno de los pilares del equipo apenas unas semanas después de su fichaje.

Espectacular partido de Ethan Happ para convertirse en nuestro MVP de hoy 👏👏👏 #CastillaYLeónNosImpulsa pic.twitter.com/YpSq8QNaj8 — Recoletas Salud San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) January 11, 2026

Ethan Happ ha caído de pie en el conjunto burgalés y ahora mismo es uno de los motivos para creer en la permanencia, aunque esta sea complicada, ya que el equipo marcha penúltimo con un balance de 3-12, pero a solo un triunfo de la salvación. El pívot estadounidense, junto a Gonzalo Corbalán, hizo mucho daño en la pintura y se llevó el galardón de MVP del partido.

Debates en Gran Canaria y Valencia Basket con Ethan Happ

La salida y el rendimiento de Ethan Happ en los primeros partidos con San Pablo Burgos ha generado debate entre los aficionados de varios clubes ACB que se interesaron en su fichaje. Especialmente en Gran Canaria, donde el equipo de Lakovic arrastra carencias en el juego interior, muchos seguidores no comprenden que no se haya apostado por un jugador con pasado reciente en la entidad y con buenos registros.

Que jugador Ethan Happ — AleGranca (@GrancaAle) January 11, 2026

En Valencia, aunque el equipo de Pedro Martínez funciona a la perfección, ocupando los primeros puestos en ACB y Euroliga, también hay comentarios sobre lo que podría aportar Ethan Happ en la plantilla actual, donde los interiores fichados, como Yankuba Sima y Neal Sako, no terminan de encajar en el ritmo del equipo. Sin embargo, el paso del pívot estadounidense por Valencia Basket estuvo marcado por las lesiones, y todas las partes entendieron que lo mejor era separar los caminos.

Los partidos de Ethan Happ con San Pablo Burgos