Valencia Basket se ha propuesto seguir siendo el equipo de moda y brilló en Belgrado contra el Estrella Roja, sumando su decimocuarta victoria de la temporada en la Euroliga y manteniendo el liderato en la clasificación. El conjunto de Pedro Martínez, aparte de firmar su mejor partido del curso, va recuperando a estrellas que no han tenido tanta continuidad como en campañas anteriores.

El líder Valencia Basket arrasa al Estrella Roja con un Jean Montero estelar

Valencia Basket reafirmó su liderato en la Euroliga con una actuación sobresaliente en Belgrado, superando con claridad al Estrella Roja y demostrando por qué es uno de los mejores equipos de Europa. El conjunto de Pedro Martínez, fiel a su estilo intenso y colectivo, sumó su decimocuarta victoria en la competición, con un rendimiento destacado de Jean Montero, quien se erigió como MVP del encuentro.

El base dominicano, que había tenido una temporada irregular comparada con la anterior, logró su máxima anotación en Euroliga con 25 puntos, además de aportar 4 asistencias, 4 robos y 3 rebotes, alcanzando 31 de valoración. Su contribución fue decisiva para el triunfo y celebrada por la afición taronja, que ve cómo ‘El Problema’ vuelve a brillar y se perfila como la principal amenaza para el próximo rival, AS Mónaco.

Jean Montero y un partido cargado de récords y emoción

Aparte de ser el mejor partido de Jean Montero en la Euroliga en base a la anotación, para el dominicano no ha sido un día cualquiera, ya que alcanzó los 150 triples con la camiseta de Valencia Basket, convirtiéndose en el jugador número 34 de la historia del club en conseguirlo.

🙏 Va en su honor, doña Gloria@jeanmontero03 perdió en los últimos días a su abuela, para la que hoy fue un triunfo con un sello especial de Jean 🧡



2️⃣5️⃣ puntos, la máxima anotación en su joven carrera @EuroLeague



Jean tuvo palabras de cariño hacia ella tras el partido 💫 pic.twitter.com/GaBxZGBuhC — Valencia Basket Club (@valenciabasket) January 6, 2026

Además, en lo sentimental, Jean Montero habló después de los partidos y dedicó su actuación a su abuela, recientemente fallecida: “Mi abuela falleció la semana pasada. Solo pienso en ella e intento dar lo mejor de mí en la cancha”. Esa motivación personal del base taronja le ayudó a superar un récord personal y entrar en la historia reciente de Valencia Basket.

Amenaza para AS Mónaco

Jean Montero se presenta como un peligro real para AS Mónaco gracias a su momento de forma y su capacidad para generar juego desde el perímetro. Con promedios de 12,1 puntos y 3,8 asistencias por partido, combina eficacia en anotación con visión de juego, mientras que su acierto desde el triple puede ser determinante frente a un equipo que permite un 34,8 % de efectividad en tiros de tres.