BAXI Manresa y Valencia Basket han vivido experiencias complicadas en Israel, donde la presión del público local y ciertos incidentes fuera de la pista han marcado sus viajes. Más allá de los resultados deportivos, ambos clubes españoles han denunciado situaciones que consideran injustas y preocupantes, generando debate sobre la seguridad y el trato a favor de estos equipos en la mayoría de competiciones europeas.

El infierno compartido de BAXI Manresa y Valencia Basket en Israel

BAXI Manresa ha vivido esta semana un viaje complicado a Israel para disputar su partido de Eurocup contra el Hapoel de Jerusalén. Diego Ocampo denunció insultos hacia España y Cataluña por parte de la afición local durante el encuentro. El técnico criticó, en una entrevista en la Cadena SER, que la competición no estaba siendo completamente justa, ya que los equipos israelíes podían jugar con público mientras los visitantes debían hacerlo con restricciones y seguridad especial. Deportivamente, el cuadro catalán sufrió una dura derrota por 105-69, pero el foco de la noticia se centró en las dificultades fuera de la pista.

La situación recuerda a la que enfrentó, semanas atrás, Valencia Basket, que también sufrió insultos racistas y violencia verbal por parte de los aficionados del Maccabi durante su partido en Jerusalén de Euroliga. Ambos equipos españoles coincidieron en que, aunque la seguridad estaba garantizada, la presión del público local y las tensiones geopolíticas añadieron un factor extra que afectó a lo deportivo: “Ellos juegan con el pabellón lleno y nosotros en casa sin público. Se está desvirtuando la competición”.

Las quejas de Diego Ocampo tras jugar con BAXI Manresa en Israel

El relato de Diego Ocampo también se asemeja a lo que sufrió Pedro Martínez y que él también quiso denunciar públicamente. El técnico de BAXI Manresa explicó cómo vivió el desplazamiento a Israel en un contexto complicado por la tensión bélica: “Entendemos que, como entrenador de BAXI Manresa, se magnifica, se prepara con los visados y con todo. Hemos estado acompañados del Ministerio del Interior del Gobierno de España y con seguridad”. Sin embargo, a pesar de toda la protección, fueron insultados gravemente por aficionados de detrás del banquillo.

Sobre la experiencia en Jerusalén, Diego Ocampo comentó lo que más le impactó: la presencia de jóvenes armados en la ciudad, un detalle que llama la atención, pero que no le provocó miedo: “No he sentido miedo en Jerusalén. He venido hace años y he sentido la misma normalidad, aunque con más seguridad. Todo está tranquilo en la ciudad. Te llama la atención la gente joven armada que te encuentras porque en el día a día no lo ves. Lo prioritario en el mundo es tener paz”.

Indignación de Valencia Basket con la Euroliga por lo sucedido en Israel

Valencia Basket no está satisfecho con la Euroliga al considerar insuficiente y parcial la sanción impuesta al Maccabi Tel Aviv, ya que la competición se limitó a castigar los cánticos ofensivos generales y pasó por alto los insultos racistas sufridos por varios jugadores taronja. Desde el club se percibe una falta de sensibilidad y firmeza ante hechos graves que fueron debidamente documentados.