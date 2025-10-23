Antes del próximo partido de Euroliga, Pedro Martínez ha aprovechado la oportunidad para mostrar su malestar por la reanudación de los encuentros en Israel, cuestionando los criterios de seguridad y la falta de claridad en las decisiones de la competición. Su descontento ha generado un intercambio público con el propietario de uno de los clubes israelíes, evidenciando las tensiones que rodean a esta medida y la preocupación del equipo taronja ante los próximos desplazamientos.

El cabreo de Pedro Martínez con la Euroliga por Israel

En la previa del próximo compromiso contra Olimpia Milano en Euroliga, Pedro Martínez mostró su descontento con la decisión de la Euroliga de reanudar los partidos en Israel a partir del 1 de diciembre, que afecta directamente al conjunto ‘taronja’. El técnico cuestionó la falta de claridad en los criterios de seguridad que permiten fijar esa fecha y no otra anterior, asegurando que ni él ni su plantilla se sienten completamente tranquilos ante la idea de viajar al país.

El entrenador de Valencia Basket subrayó que comprende la importancia de que los equipos israelíes puedan volver a jugar en casa, pero insistió en que las condiciones deben ser seguras para todos: “Muy tranquilos no estamos, la verdad. Cuando vemos las noticias, no vemos que la situación esté normalizada como nos gustaría. La pregunta que yo me hago es ¿por qué el 25 de noviembre no es seguro jugar en Israel y 10 días después sí que lo es?”.

El rifirrafe de Pedro Martínez con el propietario del Hapoel Tel Aviv

El rifirrafe entre Pedro Martínez y Ofer Yannay, propietario del Hapoel Tel Aviv, ha sido lo más viral de las últimas horas en redes sociales. Ante las declaraciones del técnico del Valencia Basket sobre los equipos de Israel, el dirigente contestó: “Un balance de 1-3 contra el Hapoel significa que no deberías estar muy tranquilo. Imagina que acaba en 1-4, quizá el Valencia debería considerar un nuevo entrenador”.

Hi, Ofer.



Thank you for caring about my future, but don't worry because everything is under control…



Health and peace to you and yours. https://t.co/w0PF5YiIXh — Pedro Martínez (@pedroma2014) October 22, 2025

En vez de quedar callado, Pedro Martínez no se mordió la lengua y le contestó con un tweet, prendiendo la llama de los aficionados ‘taronja’, que reaccionaron alabando al técnico: “Hola, Ofer. Gracias por interesarte por mi futuro, pero no te preocupes, todo está bajo control. Paz y salud para ti y los tuyos”. Un cruce breve pero tenso que refleja el malestar existente por el regreso de la Euroliga a Israel.

¿Cuándo y dónde ver el Olimpia Milano vs Valencia Basket de Euroliga?

El duelo entre Olimpia Milano y Valencia Basket se disputará este jueves 23 de octubre a las 20:30 horas en el Mediolanum Forum de Milán, correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga. El encuentro podrá seguirse en televisión a través de M+ Deportes (Movistar Plus+, dial 63) y también en streaming por Euroliga TV.