Estrella Roja está siendo un modelo a seguir desde la llegada de Saša Obradović, quien ha transformado al equipo por completo, llevándolo a ser actualmente colíder de la Euroliga con un balance positivo de 8-3. A pesar de las dificultades que atraviesa el conjunto serbio con la enfermería, los de Belgrado han demostrado carácter, y varios de sus jugadores supondrán una amenaza clara para Valencia Basket.

Los jugadores a tener en cuenta de Estrella Roja

Valencia Basket se enfrenta a un Estrella Roja que llegará al Roig Arena con varias bajas, pero con jugadores destacados que pueden ser las principales amenazas para los de Pedro Martínez. Sin contar a los lesionados, los más importantes son Jordan Nwora, Chima Moneke y Nikola Kalinic. Aunque Nwora y Moneke eran duda para el partido, ambos se han reincorporado a los entrenamientos y podrían jugar, aunque no estén al 100%.

Jordan Nwora : Líder ofensivo del equipo, promedia 19,7 puntos y 5,7 rebotes por partido, además de 2,7 asistencias. Destaca por su capacidad para crear tiros desde el perímetro y finalizar cerca del aro.

: Líder ofensivo del equipo, promedia 19,7 puntos y 5,7 rebotes por partido, además de 2,7 asistencias. Destaca por su capacidad para crear tiros desde el perímetro y finalizar cerca del aro. Chima Moneke : El exjugador de Baskonia está promediando 15,3 puntos y 7,3 rebotes por encuentro en Euroliga. Combina anotación con una gran aportación defensiva y reboteadora, siendo el mejor del equipo en estos aspectos hasta el momento.

: El exjugador de Baskonia está promediando 15,3 puntos y 7,3 rebotes por encuentro en Euroliga. Combina anotación con una gran aportación defensiva y reboteadora, siendo el mejor del equipo en estos aspectos hasta el momento. Nikola Kalinic: Más discreto en anotación, con 7,5 puntos por partido, pero fundamental en la dirección y distribución del juego, con 2,7 asistencias y un alto acierto en triples (48%). El ex de Valencia Basket, que regresa a su antigua casa, será determinante en el próximo partido de Euroliga.

Las bajas de Estrella Roja contra Valencia Basket

A pesar de recuperar efectivos, Estrella Roja llega al partido con varias ausencias que condicionan su rotación. Devonte Graham es duda por problemas en el tobillo, mientras que Ebuka Izundu, Joel Bolomboy y Jasiel Rivero están descartados por lesión. Además, Tyson Carter se encuentra fuera por problemas pulmonares de manera indefinida, e Isaiah Canaan sigue fuera por una lesión de rodilla. Valencia Basket, por su parte, no presenta bajas y podrá contar con toda su plantilla disponible.

No obstante, el equipo de Obradović ya ha demostrado que las bajas no le debilitan. De hecho, protagonizó una victoria casi milagrosa frente al AS Mónaco en la undécima jornada de la Euroliga, imponiéndose por 91-79. Liderados por Ognjen Dobrić, con 22 puntos, y Jared Butler, con 20 en el último cuarto, Estrella Roja superó las adversidades de tener hasta siete jugadores fuera de combate.

¿Cuándo y dónde ver el Valencia Basket vs Estrella Roja?

En la duodécima jornada de la Euroliga, Valencia Basket recibirá al Estrella Roja el próximo 21 de noviembre a las 21:00 horas en el Roig Arena. El partido podrá seguirse en directo por Movistar Deportes, plataforma que posee los derechos de la competición en España.