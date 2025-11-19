Aunque todos los equipos de Euroliga tienen muchas virtudes y son peligrosos para cualquier rival, hay uno que en las últimas semanas se ha convertido en la gran amenaza de todos. A pesar de que comenzó con muchas dudas y con una profunda reestructuración en su plantilla, ahora mismo es el conjunto a batir en el baloncesto europeo. Precisamente, Valencia Basket será su siguiente víctima, y los de Pedro Martínez querrán dar la sorpresa en esta jornada 12 de la Euroliga.

La llegada de Obradovic dio aire al Estrella Roja

Sasa Obradovic regresó al Estrella Roja el pasado 11 de octubre tras la destitución de Sfairopoulos. El técnico serbio, que volvió a la que fue su casa, llegó en un momento delicado para el equipo, tras un inicio de temporada en el que sumaron tres derrotas en los primeros cuatro encuentros de la ABA League y la Euroliga. Su llegada fue recibida con alegría por los aficionados y ha logrado darle la vuelta a la situación por completo.

Desde su regreso al banquillo, Obradovic ha transformado al Estrella Roja: en 13 partidos ha conseguido 10 victorias, incluyendo siete de ocho en Euroliga, lo que ha colocado al conjunto rojiblanco como colíder de la competición con un balance positivo de 8-3, empatado con Hapoel Tel Aviv. Su experiencia y conocimiento del club han sido clave para un vestuario con mucho ego y que estaba hundido en las primeras semanas de temporada.

Las claves del éxito de Obradovic en el Estrella Roja

Además de mejorar el estado anímico de la plantilla, la llegada de Obradovic al Estrella Roja ha supuesto un cambio táctico importante. El equipo ha pasado de desarrollar un juego pausado y previsible a un estilo más dinámico y vertiginoso, priorizando la transición rápida y el contraataque.

En defensa, el Estrella Roja también ha evolucionado notablemente, con un mayor énfasis en la intensidad debajo del aro, convirtiendo al conjunto serbio en uno de los equipos más sólidos de toda la Euroliga. El nivel de interiores como Ebuka Izundu y Chima Moneke ha fortalecido el sistema defensivo del equipo.

Los jugadores clave que han tomado las riendas del equipo hacia esta mejora considerable han sido varios: Codi Miller-McIntyre se ha convertido en el motor ofensivo, superando las cinco asistencias por partido y firmando actuaciones dobles-dobles que han decidido partidos. Semi Ojeleye, con un 44% en triples y más de 12 puntos por noche, se ha afianzado como máxima referencia anotadora, mientras que Chima Moneke aporta casi seis rebotes y un 59% en tiros de campo. A ellos se suma la solidez de Nikola Kalinic y la regularidad de Stefan Miljenović, que mantienen promedios por encima de los 11 puntos.

Los partidos de Obradovic en la Euroliga

Estrella Roja 88-79 Zalgiris Kaunas

Estrella Roja 90-75 Real Madrid

Estrella Roja 90-72 Baskonia

Estrella Roja 79-65 ASVEL

Estrella Roja 99-92 Maccabi

Estrella Roja 86-68 Panathinaikos

Estrella Roja 86-102 Dubai

Estrella Roja 91-79 Mónaco