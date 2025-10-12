El verano ha dejado múltiples movimientos en el mercado de fichajes Euroliga. Algunos equipos decidieron darle un lavado de cara a su plantel en este periodo estival y vaya si lo han logrado. Unos cuadros optaron por pocos movimientos, pero de gran caché, como Fenerbahce. Otros destacaron más por el número de integrantes sumados a filas; en esta casuística está Estrella Roja.

Estrella Roja y su potente mercado de fichajes ‘se la pegan’ nada más empezar

Los movimientos de Estrella Roja, uno por uno, parecen grandes fichajes. Sin embargo, cuando se ve el mercado de fichajes al completo, con perspectiva, son muchos los integrantes de la plantilla con una alta irregularidad en sus actuaciones. Jugadores como Semi Ojeleye, Chima Moneke o Jasiel Rivero son capaces de lo mejor, pero también de lo peor. Tanto es así, que tras su arranque errático, ya se han tenido que tomar decisiones.

Además de las numerosas incorporaciones con tendencia a la irregularidad, piezas ya integradas en el roster de Estrella Roja, como Codi Miller-McIntyre y su dificultad para ser sólido en el tiro, Joel Bolomboy y sus constantes problemas físicos o la inconsistencia anotadora de Yago Dos Santos, convertían al cuadro en una olla a presión. Después del arranque con derrota en la Supercopa, 0-2 en Euroliga y ‘pinchazo en ABA League frente a Zadar, Dimitris Sfairopoulos fue destituido y en su lugar llegó Sasa Obradovic.

Sasa Obradovic, maestro en vestuarios complicados, ya pone orden

Si por algo es conocido Sasa Obradovic, es por haber sido capaz de gestionar con cierta destreza y durante varias temporadas un AS Mónaco convulso y plagado de estrellas. El técnico serbio ya se ha estrenado con su nuevo equipo y lo ha hecho, nada más y nada menos, que con victoria frente al vigente campeón de la Euroliga. Las sensaciones en este sentido son positivas, pero aún está por ver que no sea el archiconocido ‘efecto gaseosa’, típico de las llegadas de un nuevo técnico al banquillo.

Estrella Roja, un plantel Euroliga con sabor a ACB