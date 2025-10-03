El mercado de fichajes de la Euroliga está dejando movimientos realmente sorprendentes. Dentro de la locura que están siendo los movimientos azuzados por la fuga a la NCAA, el aumento de partidos y la incursión de nuevas potencias económicas, uno de los nombres propios hasta la fecha está siendo Estrella Roja.

Estrella Roja y el mercado de fichajes: El enésimo ‘galactico’

Estrella Roja ha decidido lanzarse con todo al mercado de fichajes Euroliga. En su búsqueda de un equipo más competitivo ha decidido realizar apuestas realmente arriesgadas. Los serbios, lejos de buscar sobriedad, incorporaron a perfiles como Semi Ojeleye, Jasiel Rivero o Chima Moneke, jugadores con gran talento, pero que acostumbran a tener poca regularidad. Si ya la lista de jugadores generaba pocas certezas, el nombre del rumor de los últimos días, Donatas Motiejūnas, no aportaba muchas más.

Jordan Nwora, Tyson Carter, Devonte Graham son más de los nombres del verano en el mercado de fichajes de Estrella Roja, pero parece que no les vale con 11 incorporaciones. Según ha hecho oficial el propio clubm, los rumores de llegada de Donatas Motiejūnas al cuadro de la ABA League se han acabado materializando. Acorde a las informaciones del Matteo Andreani, el interior Lituano estará a prueba con un contrato de 3 meses para ver si se gana un sitio hasta final de temporada.

Donatas Motiejūnas, un jugador en horas bajas

Donatas Motiejūnas fue en su día uno de los interiores más dominantes del panorama europeo. Tanto es así, que tuvo varios cursos superando los 30 partidos NBA en franquicias como Houston o Pelicans. El jugador hace tiempo que está lejos de su mejor nivel.

Sus últimas campañas en AS Monaco ha tenido un rol muy secundario en la rotación y su nivel ha sido muy irregular, con pequeños picos de valoración, pero valles competitivos importantes. Por ello, la última incorporación de Estrella Roja en el mercado de fichajes Euroliga aporta pocas certezas. Eso sí, al menos el periodo de prueba puede servir de termómetro.

El declive estadístico de Donatas Motiejūnas