El Real Madrid tuvo que echar mano de refuerzos para completar una pretemporada atípica, con muchos jugadores en el Eurobasket y con Scariolo cerrando su etapa en el banquillo de la selección española. Uno de los fichajes temporales, que ayudó al equipo en algunos amistosos, ha encontrado acomodo en ACB y podrá liderar un equipo que luchará por la permanencia en la competición.

Sergi Garcia ficha por el San Pablo Burgos tras un paso breve por Real Madrid

El San Pablo Burgos ha cerrado la incorporación de Sergi García como refuerzo temporal para los dos primeros meses de competición. El base mallorquín, que se encontraba sin equipo tras completar la pretemporada con el Real Madrid, aportará experiencia y solidez en la dirección de juego en el regreso del conjunto burgalés a la ACB.

El fichaje de Sergi García llega en un momento clave para San Pablo Burgos, con dudas físicas en la posición de base y la necesidad de sumar efectivos en la rotación. Con 28 años y más de una década en la élite, el base balear intentará aprovechar estas semanas para poder ampliar el contrato y su estancia en el conjunto burgalés.

El debut de Sergi García con San Pablo Burgos en ACB

Sergi García es un nombre con recorrido en ACB, donde suma más de 230 encuentros oficiales disputados. El base balear debutó en la temporada 2013/14 con el Casademont Zaragoza y desde entonces ha defendido camisetas de clubes históricos como Valencia Basket, Baskonia, Gran Canaria, MoraBanc Andorra, Río Breogán o Covirán Granada, su último destino en la ACB.

El nuevo fichaje del San Pablo Burgos tendrá su estreno oficial con el conjunto castellano este sábado, en el Coliseum, en el duelo que enfrentará a los burgaleses con el Bàsquet Girona a partir de las 19:00 horas. Será una oportunidad para comprobar de inmediato el peso que puede tener en la rotación y cómo encaja en un equipo que busca arrancar con fuerza su regreso a la élite.

Plantilla San Pablo Burgos 2025-26

Bases: Jón Axel Guðmundsson, Raul Neto, Sergi García

Escoltas: Gonzalo Corbalán, Jhivvan Jackson

Aleros: Juan Rubio, Leo Meindl, Pablo Almazán

Ala-pívots: Dani Díez, Jermaine Samuels JR

Pívots: Luke Fischer, Silvio De Sousa, Yannick Nzosa

Entrenador: Bruno Savignani