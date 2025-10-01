Después de Stephen, es el turno de Seth Curry de integrarse en la plantilla de Golden State. Pero deberá esperar primero… Tras el anuncio de la re-firma de Jonathan Kuminga, ESPN añade que Seth Curry también es fichado por los Warriors, por una duración de un año. ¡Esto significa que, por primera vez en su carrera llevaría la misma camiseta que su hermano mayor, Stephen!

Seth Curry is signing a one-year deal with the Golden State Warriors, per @ShamsCharania



Seth and Steph are officially teammates pic.twitter.com/PgSj4FmOhL — Bleacher Report (@BleacherReport) October 1, 2025

El regreso de Seth Curry a Golden State Warriors

El rumor ya corría desde hace varios días, pero aquí está la oficialización. Sin embargo, Marc Stein precisa que el escolta de 35 años va a firmar primero un contrato que le permitirá únicamente participar en el training camp de Golden State. Es lo que dejaba entrever ESPN un poco antes, y será cortado después. Para ser mejor recuperado a mediados de noviembre, cuando la franquicia tenga el derecho de re-firmarlo financieramente.

¡El mejor tirador de triples de la NBA!

La pasada temporada, Seth Curry evolucionaba en los Hornets y había confirmado su impresionante acierto en triples: ¡45,6%! Ningún otro jugador lo había hecho mejor y su presencia en la cancha permitirá estirar el juego al máximo, para su hermano y también para Jimmy Butler (e incluso para Jonathan Kuminga).

Para recordar, los hermanos Curry nunca han jugado juntos en partido oficial. En 2013, Seth Curry había sido invitado al camp de los Warriors, disputando incluso encuentros de pretemporada, pero había acabado siendo liberado. Lanzando de verdad su carrera dos años más tarde, en los Kings y sobre todo en los Mavericks.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.