Las negociaciones entre Jonathan Kuminga y Golden State se eternizan y bloquean el reclutamiento de los Warriors. Y Sacramento intenta aprovecharse de la brecha. Rara vez hemos estado tan bien informados sobre las negociaciones entre un jugador y su franquicia. El agente de Jonathan Kuminga juega así la transparencia en las discusiones entre el alero-pívot y los Warriors, aunque eso no haga necesariamente avanzar las cosas, ya que su cliente aún no ha firmado su contrato para la próxima temporada…

¿Los Warriors bajo presión?

En un nuevo punto sobre la situación, Shams Charania explicó que ambas partes aún no logran encontrar un acuerdo que satisfaga a todos. Los Warriors no quieren comprometerse a largo plazo con el congoleño, y sin duda conservar la opción de traspasarlo si es necesario, mientras que el jugador espera por el contrario obtener más control sobre su futuro, siendo el tema de una “player option” el centro de los debates.

Here’s Jonathan Kuminga’s prep while the Warriors have a mini camp hosted by Jimmy Butler in San Diego pic.twitter.com/ibPxbJ3mRo — Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) September 25, 2025

El problema es que esta situación bloquea todo el reclutamiento de Golden State y acabará pesando deportivamente. Según el “insider” de ESPN, Jonathan Kuminga era así el único jugador de la plantilla de la pasada temporada (susceptible de regresar) que no participó en un mini-camp organizado por Jimmy Butler en San Diego.

Este no es obviamente el momento para que el jugador de (casi) 23 años se lesione. En cualquier caso, con la aproximación del training camp oficial, la presión aumenta para los Warriors…

Los Kings vuelven a la carga por Jonathan Kuminga

Según Sam Amick, siempre muy bien informado sobre lo que pasa en Sacramento, los Kings han aprovechado para volver a la carga. Equipo más interesado en Jonathan Kuminga durante el verano, le han propuesto un contrato de 63 millones de dólares por tres años, y un puesto de titular en la posición de alero-pívot.

El problema es que deben montar un “sign-and-trade” con los Warriors para recuperar al jugador, y su oferta que incluye a Malik Monk y una primera ronda de Draft protegida 1-14 en 2030 no interesa realmente a Golden State. Primero porque el perfil del base/escolta no encaja realmente con lo que busca Steve Kerr para ayudar a Stephen Curry en las líneas traseras, pero también porque dispone de una “player option” para la temporada 2027/28, mientras que Golden State intenta justamente maximizar su flexibilidad para la “free agency” del verano de 2027.

Lo ideal sería encontrar un tercer equipo para acoger a Malik Monk, pero el tiempo apremia, y los Kings apuestan sin duda en eso para hacer bajar las exigencias de los Warriors en los próximos días o próximas semanas.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.