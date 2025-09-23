Por primera vez en sus carreras, Seth y Stephen Curry podrían jugar en temporada regular con la misma camiseta.
Situación actual de los Golden State Warriors
El culebrón Kuminga sigue bloqueando cualquier fichaje de los Warriors, que solo tienen 9 jugadores bajo contrato. ¡Quedan seis plazas por cubrir! Marc Stein confirma que cinco de ellas están reservadas para Al Horford, De’Anthony Melton, Gary Payton, el novato Will Richard y… Seth Curry. La sexta, y última, será obviamente para Jonathan Kuminga, si renueva o acepta jugar con la “qualifying offer”.
Hermano menor de Stephen Curry, Seth jugó la temporada pasada en los Hornets, donde confirmó su impresionante puntería desde el triple: 45,6%. Ningún otro jugador lo superó la temporada pasada, y su presencia en la cancha permitirá abrir al máximo el juego para su hermano, así como para Jimmy Butler o incluso Jonathan Kuminga.
Un primer intento en 2013 para juntar a los hermanos Curry
Si el rumor se confirma, los hermanos Curry podrían encontrarse juntos, sobre la misma cancha, en un partido oficial. Nunca ha sucedido en un partido oficial, pero hay que recordar que hace 12 años los Warriors invitaron a Seth a su campamento, y jugó algunos partidos de pretemporada antes de ser cortado.
No fue hasta dos años después que Seth lanzó realmente su carrera, primero con los Kings y luego con los Mavericks.
Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.