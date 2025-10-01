El 30 de septiembre de 2025, el Estrella Roja de Belgrado debutó en la Euroliga 2025–26 enfrentándose al Olimpia Milano en la Belgrade Arena. El equipo serbio sufrió una derrota por 82–92 ante los italianos, quienes dominaron el partido desde el primer cuarto. Este resultado subraya la necesidad urgente de reforzar la plantilla, especialmente en el perímetro, donde las lesiones han dejado al equipo con pocas opciones.

Debut de los ex-ACB en Estrella Roja

En su primer partido oficial de la temporada, Estrella Roja contó con la participación de varios jugadores con experiencia en la Liga ACB. Tyson Carter, Codi Miller-McIntyre, Chima Moneke y Semi Ojeleye, todos exjugadores de la Liga Endesa, formaron parte del quinteto inicial. Carter destacó con 16 puntos, mientras que Codi Miller-McIntyre aportó 19, aunque su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota ante el Olimpia Milano.

La experiencia de estos jugadores en la ACB no solo aporta calidad técnica, sino también mentalidad competitiva a Estrella Roja. Cada uno de ellos puede marcar la diferencia en momentos clave, desde la organización del juego hasta la presión defensiva, ofreciendo soluciones inmediatas en un equipo que busca consolidarse en la Euroliga. Su capacidad para leer el partido y adaptarse al sistema serbio será determinante para transformar la prometedora plantilla en un rival temible.

El regreso de Yago dos Santos a Belgrado

Ante la crisis de lesiones que afecta a su plantilla, Estrella Roja ha decidido reforzar su línea exterior con el regreso de Yago dos Santos. El base brasileño, que había dejado el club serbio tras la temporada 2024–25, vuelve a Belgrado para aportar su experiencia y habilidades en la dirección del juego.

Su regreso se presenta como una solución inmediata para un equipo que necesita recuperar el ritmo competitivo en la Euroliga. Según varios medios europeos, el fichaje del brasileño también había sonado como posible opción para reforzar al Real Madrid, aunque finalmente optó por regresar a Belgrado. La incorporación de dos Santos fortalecerá la rotación en el perímetro y ofrecerá al entrenador Ioannis Sfairopoulos una opción adicional en la creación de juego, justo cuando más lo necesita.