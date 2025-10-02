Bruno Fernando y Usman Garuba no han estado entre los jugadores más utilizados por Sergio Scariolo en este arranque oficial de la temporada 2025-26 con el Real Madrid de baloncesto. Aun así, ambos intentan consolidar su lugar en la exigente rotación blanca que dirige el técnico italiano, quien afronta su segunda campaña al frente del equipo tras poner en pausa su etapa en la NBA.

¿Bruno Fernando encontrará la regularidad en el Real Madrid?

Fichado el 24 de enero, la pasada temporada disputó 34 partidos con el Real Madrid, en los que firmó promedios de 6 puntos y 4 rebotes entre ACB y Euroliga. Tras su etapa NBA en Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets y Toronto Raptors, Bruno Fernando optó por dejar a un lado la NBA en busca de un papel con mayor protagonismo e impacto.

Inicia su segunda temporada con el Real Madrid de baloncesto tras proclamarse campeón del AfroBasket, donde promedió 7,8 puntos y 7 rebotes. La llegada de Sergio Scariolo podría ser la oportunidad que necesita para dar ese salto que no logró entre enero y junio con Chus Mateo al frente. Frente a Virtus apenas jugó 11 minutos, anotando 4 puntos, y en la final de la Supercopa contra Valencia Basket estuvo en cancha solo 2:55 minutos.

La gran incógnita será si Bruno Fernando puede convertirse en el sustituto natural de Tavares, algo que dependerá de ganarse la confianza de Sergio Scariolo con el paso de las semanas. Por ahora, en determinadas situaciones de partido, el técnico italiano opta por otras alternativas cuando el caboverdiano no está en pista, buscando un juego más directo y sin un cinco definido.

Bruno Fernando deberá contribuir de manera integral, siendo determinante tanto en defensa, como ya mostró en Maryland, como en la construcción del juego ofensivo. Esto implica participar activamente sin balón, conectar con el backcourt a través de los sistemas y aprovechar los bloqueos directos, además de ser eficaz en la pintura. El angoleño debe dejar su huella en los minutos que esté en pista, buscando replicar la versión que mostró durante su temporada 2021-22 con los Houston Rockets.

Sergio Scariolo puede dar el impulso a Usman Garuba

El canterano del Real Madrid tuvo dificultades la pasada temporada para consolidar sus minutos, pero la llegada de Scariolo y su participación desde la pretemporada podrían ser clave para ver la mejor versión de Usman Garuba desde el inicio del curso. El técnico italiano conoce todos los aspectos positivos que aporta el internacional español y tratará de maximizar su impacto para situarlo como cuatro titular del Real Madrid, a pesar de la competencia de fichajes como Lyles u Okeke.

Por ahora, Garuba no está disfrutando de muchos minutos, pero en una temporada tan cargada de partidos debería alcanzar la cuota de tiempo en pista que buscaba tras dejar la NBA. Su poder defensivo, capacidad de intimidación y participación en la creación de juego pueden resultar claves, especialmente en combinación con Tavares o Bruno Fernando, alternando entre las posiciones de cuatro y cinco. Las estadísticas avanzadas reflejan su impacto: con el español en cancha, la eficiencia defensiva del equipo era de 78,2 puntos recibidos por 100 posesiones, mientras que subía hasta 119 cuando estaba Bruno Fernando.