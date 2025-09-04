Tras regresar al Real Madrid y a la ACB el 20 de agosto de 2024 después de una etapa irregular en la NBA, Usman Garuba afronta con ilusión su segunda temporada en su segunda etapa con el conjunto blanco. Un año después, el joven internacional deja atrás el proceso de adaptación, mientras espera definir su papel y alcanzar su máximo rendimiento con Scariolo. A pesar de los movimientos en el mercado durante el verano, Garuba podría convertirse en un jugador clave para el equipo.

Usman Garuba y su evolución: ¿Clave para el Real Madrid?

El canterano del Real Madrid, que vivió su experiencia en la NBA con Houston Rockets y Golden State Warriors, afrontó un regreso irregular al conjunto blanco, promediando 5,5 puntos y 3,5 rebotes en la Liga Endesa, y 3,9 puntos y 3 rebotes en 27 encuentros de Euroliga. En varios momentos se pudo ver a un Garuba que aún no terminaba de adaptarse al sistema de Chus Mateo, pagando factura a las temporadas previas en la NBA. En la final ante Valencia Basket, Garuba estuvo en pista 11 minutos de media en tres partidos.

Tras un verano repleto de cambios, Garuba busca consolidarse como una pieza clave en la rotación de Sergio Scariolo y ganar protagonismo en la pintura del Real Madrid. El jugador de Azuqueca de Henares decidió no acudir con la Selección Española al Eurobasket, consciente de que durante agosto nacería su primera hija, Alana.

“La próxima temporada no quiero que sea de excusas, quiero estar a tope desde el primer momento. Es una decisión que tenía ya tomada desde hace bastante porque he arrastrado la lesión y no quería estar otro año excusándome. Quiero darlo todo por el Madrid y es lo mejor para mí después de tantos veranos con la selección”, explicaba Usman Garuba a inicios de julio.

“Scariolo me ha metido mucha caña”

Usman Garuba apunta a una temporada destacada gracias a varios factores: el descanso del verano, el nacimiento de su hija y empezar la pretemporada desde cero. Bajo la dirección de Sergio Scariolo, que él mismo destaca como un impulso positivo, Garuba asegura: “A mí me ha metido mucha caña. La gente no se imagina la exigencia que me ha impuesto muchos veranos, incluso antes del torneo, con llamadas empujándome a dar lo máximo. Estoy contento de que vuelva al Madrid”.

El rol de Garuba, junto al crecimiento de jugadores como Bruno Fernando y la recuperación de Deck, será clave, sumándose a la importancia de los fichajes realizados en la temporada baja. Recientemente, en su perfil de X, Garuba activó el modo 25/26, anticipando su objetivo de mostrar la mejor versión de sí mismo tras su regreso de la NBA.