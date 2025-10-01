El Real Madrid Baloncesto afronta unos días especialmente competitivos a nivel de carga física y mental. La doble cita de Supercopa Endesa fue la antesala de dos encuentros Euroliga de máximo nivel. Primero Virtus Bolonia en su casa, ahora, en Madrid, pero contra todo un Olympiacos. Sin duda, una prueba de fuego para Sergio Scariolo.

¿Cuándo es el Real Madrid vs Olympiacos de Euroliga de baloncesto?

La Euroliga se planteaba para el Real Madrid como una oportunidad de redención para los blancos. El batacazo en Supercopa podría subsanarse con un buen arranque en Euroleague, demostrando estar preparado para competir al máximo nivel. Sin embargo, la derrota frente a Virtus Bolonia acrecentó aún más las dudas. Por ello, el duelo frente a Olympiacos el jueves 2 de octubre a las 20:45, está señalado en el calendario.

💬 @sergioscariolo: “No tengo nada que reprochar al esfuerzo de los jugadores”. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 30, 2025

La exigencia para el roster de Sergio Scariolo no puede ser mayor. Si el Real Madrid viene de jugar 3 partidos en 4 días, lo que le espera el jueves con uno de los equipos más potentes de la Euroliga hace que el desafío sea aún mayor. Eso sí, si los madrileños acumularán 4 partidos en 6 días, la carga en Olympiacos no es mucho menor, 4 en 7 y llegan con bajas importantes.

¿Dónde ver ⁠el Madrid – Olympiacos de Euroleague?

La retransmisión de los partidos de Euroliga este año ha sido tema de conversación esta temporada. Además, si la segunda jornada de Euroleague regala un Real Madrid Baloncesto vs Olympiacos, los alicientes para contratar el servicio aumentan. Mientras que las competiciones ACB y la NBA han pasado a ser emitidas por DAZN, la máxima competición europea se mantiene en Movistar+. En este caso, el partido se emitirá por el canal Vamos, dial 8 del dispositivo.

⁠Plantilla del Real Madrid de baloncesto en Euroliga

0 Trey Lyles

1 David Kraemer

6 Alberto Abalde

7 Facundo Campazzo

8 Chuma Okeke

9 Gabriele Procida

11 Mario Hezonja

12 Theo Maledon

13 Izan Almansa

14 Gabriel Deck

16 Usman Garuba

17 Egor Amosov

20 Bruno Fernando

22 Walter Tavares

23 Sergio Llull

24 Andres Feliz

⁠Plantilla del Olympiacos de baloncesto en Euroleague