El Valencia Basket se proclamó campeón de la Supercopa Endesa tras imponerse al Real Madrid por 94-98 en una final muy disputada en el Martín Carpena. El conjunto taronja sumó así su primer título de la temporada, segundo de la historia en esta competición, y amargó el debut de Sergio Scariolo en el banquillo madridista, que vio cómo se le escapaba su primer trofeo al frente del equipo blanco.

Sergio Scariolo se rinde a la actuación de Sergio de Larrea con Valencia Basket

Sergio Scariolo no dudó en dedicar unas palabras especiales a Sergio de Larrea tras la final perdida en Málaga. El técnico del Real Madrid, que conoce bien al joven base desde su etapa con la selección, elogió su actuación y lo hizo con un guiño de complicidad: “Quiero felicitar a Larry, que si tenía que ser alguien el que nos matara, me alegro que haya sido él. Entrenarlo en verano fue muy especial para mí y hoy ha demostrado por qué es un jugador con un futuro enorme”.

El propio De Larrea, flamante MVP de la Supercopa, recogió el galardón y también quiso agradecer públicamente la confianza que Scariolo le brindó en sus primeros pasos con la absoluta. “Estoy muy agradecido a Sergio, me dio la oportunidad de crecer con la selección y me transmitió la confianza para seguir mejorando. Todo ese aprendizaje he intentado volcarlo en la pista hoy”.

Sergio de Larrea hace historia en la Supercopa Endesa con Valencia Basket

El MVP conquistado por Sergio De Larrea en la Supercopa Endesa ya forma parte de la historia del Valencia Basket. Con apenas 19 años, el base vallisoletano, que lideró a los suyos con 21 puntos, se convirtió en el jugador más joven en lograr este trofeo en una final del torneo.

Además, De Larrea pasa a engrosar la prestigiosa lista de MVP en la historia del Valencia Basket, junto a nombres como Nacho Rodilla, Dejan Tomasevic, Matt Nielsen, Justin Doellman, Bojan Dubljevic, Erick Green o Will Thomas. Una nómina reducida y brillante a la que el joven internacional español añade ahora su nombre, firmando un capítulo histórico que marca un antes y un después en la trayectoria del club.

Pedro Martínez aplaude a Sergio de Larrea

Pedro Martínez se unió a los elogios al MVP de la Supercopa Endesa, aunque manteniendo su habitual exigencia con los jugadores jóvenes: “Todos los que juegan en el Valencia son grandes jugadores. Sergio es muy joven, pero tiene la cabeza muy bien amueblada y un entorno excelente. Mi labor es ayudarle a crecer, pero también retarle para que sea el mejor posible”.