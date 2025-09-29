El Valencia Basket se proclamó campeón de la Supercopa Endesa en una final que revivía la final de la liga ACB del pasado curso. Los de Pedro Martínez parecían tener la espinita clavada y se vengaron por la dolorosa derrota de hace unos meses. Además, sobreponiéndose a las múltiples lesiones con piezas como Nate Reuvers o Ike Iroegbu que tuvieron más protagonismo del que el papel dictaba.

Un Valencia Basket campeón contuvo el poderío físico del Real Madrid en la Supercopa Endesa

La victoria de los taronjas en la final de la Supercopa Endesa puso todas las miradas en los nombres más destacados a nivel estadísticos. Sergio de Larrea fue el MVP, tras una semana en la que se había hablado mucho de él. Kameron Taylor también se llevó muchas alabanzas. Sin embargo, un jugador del Valencia Basket que fue totalmente clave en el triunfo, quedó ciertamente opacado, Nate Reuvers.

💥 ¡Así fue la primera GRAN FINAL de la temporada 2025-26!



¡Revive los MEJORES MOMENTOS de la Final de la #SupercopaEndesa 2025 entre @RMBaloncesto y @valenciabasket, una batalla que coronó a los taronjas como campeones! 🎬



📺 @DAZN_ES pic.twitter.com/tTic9P5sAG — Liga Endesa (@ACBCOM) September 29, 2025

El poderío del Real Madrid en la pintura no es poca cosa. A Eddy Tavares, que ya es un coloso, sumaron a Bruno Fernando. El angoleño fue uno de los jugadores que más daño hicieron al Valencia Basket en la final de ACB. Además, Usman Garuba parece estar en un momento físico realmente bueno. En ese contexto, Nate Reuvers demostró una capacidad inconmensurable de sostener en defensa, minimizando las virtudes rivales, al mismo tiempo que castigó a sus oponentes en el otro aro. Un partido extraordinario.

Nate Reuvers se reivindica, y de qué manera, tras la final contra el Real Madrid

Nate Reuvers dejó en 12 de valoración acumulada a los 3 cincos del Real Madrid, todo ello, con 12 puntos, 4 rebotes y un +12 con él en pista. Su valoración no fue muy elevada porque un desafío de ese calibre siempre obliga a emplear un plus de agresividad, lo que le llevó al pívot del Valencia Basket a tener problemas de faltas. No obstante, las sensaciones hablaron por encima de los números. Con ello, su rol podría cambiar drásticamente.

Kam a Nate



Luchando para volver. ¡Vamos! 🧡 pic.twitter.com/oSDdIJi2lF — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 28, 2025

El mercado de fichajes dejó dos incorporaciones de élite a la pintura del Valencia Basket. Por un lado, un cinco Euroliga más que contrastado como es Neal Sako. Por otro, una pieza clave de un roster ganador como era el de Ibon Navarro, Yankuba Sima. Todo parecía indicar que Nate Reuvers tendría un rol más discreto. De hecho, la pretemporada así lo había esbozado. Sin embargo, la final de la Supercopa Endesa podría cambiar el parecer dentro del conjunto valenciano.