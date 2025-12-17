Sin lugar a dudas, Valencia Basket se ha ganado en este inicio de temporada el derecho a ser considerado uno de los equipos a seguir en la Euroliga. Su desempeño en la competición, actualmente segundo con un balance positivo de 11-5, le permite soñar con alcanzar algo histórico para la entidad. Pedro Martínez ha formado un grupo letal que está dejando huella, y aunque existen protagonistas claros, también hay jugadores secundarios cuyo papel resulta transcendental para el éxito del equipo.

La vuelta de Braxton Key, clave para Valencia Basket en Euroliga

Braxton Key regresó a la convocatoria de Valencia Basket tras superar una lesión muscular, y su vuelta volvió a demostrar por qué Pedro Martínez insistió en su fichaje: es un factor clave en defensa. En la victoria del equipo taronja contra Olympiacos, el ala-pívot estadounidense no destacó por sus puntos —tan solo anotó tres—, pero su labor defensiva fue fundamental para mantener al equipo en partido.

En números, Braxton Key jugó 20 minutos en total, aportando 5 rebotes (3 defensivos y 2 ofensivos) y 3 robos, acciones decisivas para que Valencia Basket realizara una remontada histórica en El Pireo. Su regreso le dio a Pedro Martínez una pieza más en la rotación interior, reforzando la defensa y permitiendo distribuir minutos con otros jugadores importantes de la temporada en esas posiciones, como Neal Sako.

La remontada histórica de Valencia Basket en Euroliga

Valencia Basket firmó una remontada memorable en Grecia con un último cuarto antológico de 16-32 que le dio la vuelta al marcador ante Olympiacos. El equipo mantuvo la calma tras un tercer cuarto complicado y aprovechó cada desajuste defensivo del rival. Con un 50% en triples y 29 asistencias en los últimos minutos, la victoria consolidó al conjunto taronja como uno de los equipos a seguir en la Euroliga.

Pedro Martínez explicó en rueda de prensa las claves de la remontada: “La táctica es importante, pero lo más importante es la situación mental. Cuando empezamos a anotar en el último cuarto, Olympiacos cambió su mentalidad. Nosotros fuimos hacia arriba y ellos hacia abajo”. La remontada no habría sido posible sin el aporte defensivo de jugadores como Braxton Key y el liderazgo en la dirección de juego de Darius Thompson.

Los números de Braxton Key en Euroliga desde su fichaje por Valencia Basket

Partidos jugados: 6

Minutos por partido: 13

Puntos por partido: 3

Porcentaje de triples: 37.5%

Rebotes totales: 2.8

Robos: 1.2

Eficiencia: 4.3