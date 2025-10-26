El mercado de fichajes sigue moviéndose con intensidad en el baloncesto europeo, especialmente en la ACB, donde varios equipos buscan reforzar sus plantillas para afrontar una temporada exigente. Entre salidas inesperadas y llegadas ilusionantes, los movimientos recientes reflejan la ambición de los clubes por mantener el nivel competitivo, sobre todo los que compaginan con otras competiciones.

Braxton Key refuerza el juego interior de Valencia Basket

El Valencia Basket ha reforzado su línea interior con la incorporación de Braxton Key, ala-pívot estadounidense que aterriza en el conjunto ‘taronja’ tras la salida de Nate Sestina. Key llega con experiencia en la NBA y la G-League, donde ha sido reconocido como uno de los mejores defensores, aportando físico para complementar la rotación del equipo de Pedro Martínez.

Formado en Alabama y Virginia, Braxton Key combina capacidad ofensiva cerca del aro y en situaciones de uno contra uno con gran intensidad defensiva. En la temporada 2024-25 promedió 18,4 puntos, 9,5 rebotes, 4,5 asistencias, 2,9 robos y 1,1 tapones por partido en la G-League, estadísticas que reflejan su impacto en ambos extremos de la pista y su potencial para reforzar un Valencia Basket que necesitaba más profundidad y consistencia en el juego interior.

Bruno Fernando: adiós al Real Madrid y nuevo fichaje de Partizan

Bruno Fernando ha cerrado su etapa en el Real Madrid tras diez meses en el club y ha firmado con el Partizan de Belgrado, buscando mayor protagonismo después de un inicio de temporada complicado bajo las órdenes de Sergio Scariolo, que no le ha mostrado su confianza. Durante su paso por el conjunto blanco, el pívot angoleño ha disputado 48 partidos, ocho de ellos en la actual campaña, pero su presencia en el equipo se redujo notablemente con la llegada del italiano.

El interior africano, que cuenta con experiencia en la NBA con Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets y Toronto Raptors, ha cerrado su fichaje por el cuadro serbio tras superar en las últimas horas el reconocimiento médico. Sus números en el Real Madrid esta temporada fueron limitados: 4 puntos, 3,7 rebotes y 4,7 de valoración media en 10 minutos por partido en la Liga Endesa, cifras similares a las registradas en Euroliga, reflejando la reducción de su rol en el equipo.

Las opciones de Baskonia por Luka Samanic

Baskonia trabaja en el mercado para encontrar un sustituto de Luka Samanic y valora la posibilidad de incorporar a Serge Ibaka, exjugador del Real Madrid y campeón de la NBA con Toronto Raptors. El pívot hispano-congoleño, de 36 años, aportaría experiencia, defensa y liderazgo a un equipo que necesita reaccionar tras un inicio decepcionante en la Euroliga.