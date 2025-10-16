Valencia Basket sufrió su primera derrota en el Roig Arena por 93-100 frente al Hapoel Tel Aviv, en un partido marcado por un ambiente frío y silencioso al ser a puerta cerrada. El equipo taronja, que fue a remolque durante buena parte del encuentro, no pudo parar a un Micic y Chris Jones muy acertados. Después del choque, las miradas se centraron en la rueda de prensa de Pedro Martínez, que explicó la salida de Nate Sestina y desveló su próximo equipo.

La salida de Nate Sestina de Valencia Basket

Valencia Basket y Nate Sestina pusieron punto y final a su relación este miércoles tras llegar a un mutuo acuerdo para la rescisión de su contrato. El jugador americano, que llegó al conjunto valenciano en el verano de 2024 procedente del Fenerbahce, ha disputado un total de 66 partidos oficiales con la camiseta del club ‘taronja’.

Good luck, @NateSestina23 🧡



Cas 👉 Nate Sestina se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/bjBgs3TdWo



Val 👉 Nate Sestina es desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/aYkElk9zK9



Eng 👉 Valencia Basket part ways with Nate Sestinahttps://t.co/lg3QDQECyG pic.twitter.com/4PY4wyTa4W — Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 15, 2025

Sin embargo, su protagonismo esta campaña ha disminuido, promediando 2 puntos y 2,3 rebotes en los tres primeros choques de Euroliga Tras caer contra el Hapoel Tel Aviv, Pedro Martínez explicó la salida del jugador: “El tema de Sestina era algo que ya veníamos comentando con su entorno y representantes. No puedo poner ni un ‘pero’ a su actitud,pero el año pasado ya se notó que algunos compañeros estaban por delante de él, y esta temporada esa sensación se ha acentuado. Sestina no estaba cómodo ni con la confianza necesaria porque sus expectativas eran mayores”.

El nuevo equipo de Nate Sestina tras dejar Valencia Basket

Nate Sestina se prepara para continuar su carrera en la Euroliga con el Olimpia Milano, que el acuerdo entre las partes es total y falta el anuncio oficial. El ala-pívot estadounidense, buscará en Italia un rol más destacado que le permita mostrar todo su potencial y sentirse más valorado dentro de un equipo grande del baloncesto europeo.

Pedro Martínez confirmó la noticia y explicó la situación: “Estoy seguro de que Nate Sestina jugará mejor en Milán porque tendrá un papel diferente y se sentirá más seguro y realizado, algo que aquí no podíamos ofrecerle. Le deseo de corazón que le vaya bien, porque se lo merece. Con nosotros, la situación ya se había vuelto complicada y era difícil de cambiar”.

El paso de Nate Sestina por Valencia Basket

Nate Sestina deja Valencia Basket tras una etapa marcada por la falta de continuidad en su juego, aunque dejando destellos de que puede ser un jugador importante en Europa si tiene confianza. Durante su paso por el club taronja, el americano ha logrado un promedio en ACB de 8,4 puntos, 2,8 rebotes y 0,5 asistencias por partido, con un 44,7% en tiros de campo y un 43,4% en triples.