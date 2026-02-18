La Copa del Rey de baloncesto arranca con un duelo exigente entre Joventut de Badalona y Valencia Basket, dos equipos con estilos muy marcados que se medirán en los cuartos de final en el Roig Arena. El conjunto verdinegro afronta el reto de frenar el ritmo ofensivo del cuadro taronja en un partido que los de Pedro Martínez podrán contar con dos pilares fundamentales en su estilo de juego.

Joventut Badalona y cómo contrarrestar a Valencia Basket en Copa del Rey

Joventut Badalona abrirá la Copa del Rey este jueves ante el Valencia Basket en la eliminatoria de cuartos de final. El objetivo del conjunto de Dani Miret es claro: controlar el ritmo del partido y provocar que los de Pedro Martínez no lleven al partido a muchas posesiones, una de las claves del éxito del equipo taronja durante esta temporada.

La clave para la Penya estará en la defensa intensa y en el dominio del rebote para no dar lugar a contraataques. En la previa del partido, Dani Miret ha destacado este factor que les hizo ganar hace apenas unas semanas en ACB por 90-87: “Queremos que ellos no puedan correr y que sus tiros exteriores no entren. A ellos no les conviene el 5×5, y en Badalona lo logramos y tenemos que intentarlo de nuevo, porque sabemos que cuando ellos cojan el rebote, será una carrera”.

Montero y Costello vuelven y dan vida a Valencia Basket

La buena noticia para Valencia Basket llega desde la enfermería: Jean Montero y Matt Costello, ausentes en el último partido de ACB contra MoraBanc Andorra por molestias físicas, se han entrenado con normalidad y apuntan a estar disponibles para el duelo ante Joventut Badalona. La vuelta de ambos jugadores aumenta la capacidad del equipo para abrir el campo y lanzar desde el perímetro, un elemento clave en su estilo de juego basado en triples y transición rápida.

Con Montero y Costello en pista, Valencia Basket podrá volver a desplegar su ataque exterior y aumentar la velocidad de sus posesiones. Esto obliga a los de Dani Miret a extremar su defensa sobre los lanzamientos desde 6,75 y a controlar el rebote, evitando que el rival pueda correr al contraataque. Los datos fortalecen el impacto de estos dos jugadores, ya que Montero es el que más triples ha anotado en ACB durante la presente campaña y Costello el tercero con 24.

¿Cuándo y dónde ver el Valencia Basket vs Joventut Badalona de Copa del Rey?

Valencia Basket debutará como anfitrión en la Copa del Rey de baloncesto este jueves 19 de febrero a las 18:00 horas frente al Joventut de Badalona, en un partido de cuartos de final que se disputa en el Roig Arena. El encuentro podrá verse en directo por DAZN, plataforma que contiene los derechos de la competición.