El Valencia Basket llegará a la Copa ACB tras vencer en su último encuentro Euroliga. Sin embargo, entre medias, la Liga Endesa no perdona y Morabanc Andorra querrá aprovechar que los taronjas puedan tener la vista puesta en el torneo del KO. Este verano se hicieron bien las cosas en los despachos; a la vista está sobre el parquet. Desde jugadores en el mejor momento de su carrera, como Kameron Taylor o Darius Thompson, a otros aún con margen de mejora, como Neal Sako o Isaac Nogués.

Morabanc Andorra, una oportunidad para reivindicarse en Liga Endesa antes de la Copa ACB

Valencia Basket atraviesa un buen momento a nivel competitivo tras alguna turbulencia. Victorias como la del Hapoel cerró la herida del día del Efes y la de ASVEL tapó el borrón del partido contra Joventut. El cuadro llega a la Copa ACB con muchos jugadores en forma. Uno de los que más está creciendo en los últimos encuentros es Neal Sako. La Liga Endesa podría brindarle una oportunidad de dar otro paso. Sin Costello y en un contexto menos exigente, podría terminar de echar la puerta abajo.

Matt Costello y Jean Montero causan baja para el partido de mañana por diferentes molestias físicas



Neal Sako, entre adaptación y lesiones, vivió momentos complicados en el Valencia Basket. Sin embargo, parece haber acabado de aterrizar en el equipo. Frente a ASVEL fue el más valorado del roster con 16, pero es que en la anterior jornada doble de Euroliga rozó el doble-doble en ambos encuentros. El rodaje va dando sus frutos y los taronjas han conseguido que uno de sus grandes fichajes estivales se aclimate.

Neal Sako, un pívot para Pedro Martínez

Todo el mundo sabe que el estilo es innegociable para Pedro Martínez. El técnico del Valencia Basket juega rápido, rota corto y necesita piezas entregadas a la idea. Por todo ello, extrañaba que un perfil como Neal Sako no se acabara de integrar en el entramado valenciano. El francés es un jugador que no negocia los esfuerzos y que antepone lo colectivo. Morabanc Andorra en Liga Endesa puede ser un contexto idóneo para dar un paso más.

📊 Últimos 3 partidos de NEAL SAKO en @EuroLeague:



• 8 PTS, 8 REB (4 OFF) vs Hapoel

• 9 PTS, 7 REB (4 OFF) vs Efes

• 12 PTS, 8 REB (5 OFF) vs Maccabi



➡️Si no contamos el partido contra Bayern en el que jugó 7 minutos, añadimos el partido de París donde firmó un 12+9 (7 OFF). pic.twitter.com/l84amk8v3I — amunt_valencia_basket (@amunt_vbc) February 7, 2026

Neal Sako no necesita una gran cuota de balón para jugar. Un buen ejemplo son sus 16 de valoración frente a ASVEL con un solo tiro de campo. El center tiene un físico privilegiado y corre la pista con facilidad sin perder intimidación bajo aro. Sin duda, condiciones que le hacen un pívot muy interesante para el Valencia Basket. Mismamente, jugadores como Ethan Happ, con gran talento en sus pies y sus manos, han acabado fuera de la entidad por no integrarse debidamente.