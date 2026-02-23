Valencia Basket se quedó a las puertas de la final tras una cruel eliminación ante el Real Madrid, que acabaría perdiendo frente al Baskonia. Los de Pedro Martínez, que siguen sufriendo la maldición del anfitrión, esperan convertir ese dolor en impulso, tomando como ejemplo un episodio similar ocurrido hace casi una década, que acabó convirtiéndose en un año histórico para el club.

Juan Roig marca el camino de Valencia Basket tras la Copa del Rey

Tras la dolorosa eliminación del Valencia Basket ante el Real Madrid en la Copa del Rey, Juan Roig, dueño de la entidad, se mostró firme y ambicioso de cara al futuro del equipo: “Lo que hay que hacer es levantar el ánimo y ganar la Liga ACB, que es lo que les he dicho yo en medio del campo a los jugadores”.

El máximo accionista de Valencia Basket, que aprovechó la ocasión para destacar la organización del Roig Arena para albergar un torneo tan prestigioso a nivel nacional, refuerza el proyecto de Pedro Martínez en el club y demuestra la ambición de la entidad de cara a las dos competiciones que aún restan por disputar: la ACB y la Euroliga, donde el conjunto ocupa las primeras posiciones y es candidato a pelear por los títulos.

2017: el año espejo del Valencia Basket

Esta derrota ante el Real Madrid recuerda inevitablemente a lo que vivió Valencia Basket en 2017, cuando la Eurocup se escapó en La Fonteta pese a que el equipo dominaba con claridad en los últimos minutos ante Unicaja. Aquella experiencia dejó una huella en la mentalidad del club, demostrando que incluso tras un jarro de agua fría es posible sobreponerse. Pedro Martínez, entonces al mando del equipo, supo guiar a los jugadores para levantar el ánimo y transformar la decepción en motivación, acabando aquella temporada con la histórica conquista de la Liga Endesa, la primera del club.

Ahora, el Valencia Basket encuentra en aquel espejo de 2017 un ejemplo a seguir. Con Pedro Martínez de nuevo como referencia y líder del proyecto, los taronja tienen la oportunidad de redimirse y canalizar la frustración de la eliminación en la Copa del Rey hacia objetivos mayores, como la ACB y la Euroliga. De hecho, el técnico catalán así lo confirmó en rueda de prensa: “No podemos quedarnos hundidos, cabeza arriba y a por lo siguiente”.

La maldición continúa con Valencia Basket en la Copa del Rey

La mala suerte del anfitrión en la Copa del Rey volvió a hacer de las suyas este año. El Valencia Basket, que llegó a dominar por cinco puntos a apenas segundos del final, vio cómo se le escapaba la victoria tras dos triples decisivos de Hezonja. Con esta derrota, se extiende a 24 años la racha sin que un equipo organizador logre levantar el título, prolongando la curiosa “maldición” que desde 2002 afecta a los anfitriones de la competición.