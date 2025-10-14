El Valencia Basket sigue con su buen inicio de temporada y afronta un nuevo reto en la Euroliga, en un duelo contra el Hapoel Tel Aviv que será a puerta cerrada por posibles altercados en los aledaños del Roig Arena. Aunque el equipo está centrado en la competición, los rumores de mercado acechan a algún jugador de la plantilla, que podría ver cómo su situación cambia en los próximos días.

Olimpia Milano se interesa en Nate Sestina del Valencia Basket

Tal y como ha informado Sportando, Olimpia Milano mantiene negociaciones avanzadas con el ala-pívot estadounidense Nate Sestina. El conjunto italiano, que busca reforzar su juego interior ante los problemas físicos de varios jugadores, ha puesto sus ojos en el jugador de Valencia Basket, que podría cambiar de equipo en los próximos días si esta operación llega a buen puerto.

Aunque tiene contrato en vigor hasta 2026, la realidad con Sestina esta temporada es que apenas ha tenido protagonismo, disputando solo tres partidos en Euroliga con una media de 10,3 minutos por encuentro. El interior, que llegó al club ‘taronja’ la pasada campaña tras su paso por el Fenerbahce, completó un curso con promedios de 6,8 puntos, 3 rebotes y un 37,2% en triples en 62 entre Eurocup y ACB.

Valencia Basket se prepara para una posible salida de Nate Sestina

Según ha adelantado Sportando, Olimpia Milano estaría preparando ya los documentos para fichar a Nate Sestina, una vez pase los exámenes médicos pertinentes. El americano, que firmaría por una temporada con el cuadro italiano, supondría un movimiento significativo en este tramo inicial de la Euroliga. Además, Valencia Basket debería acudir al mercado en busca de un ala-pívot abierto.

En las últimas semanas ya habían surgido informaciones que apuntaban a que Sestina no estaba satisfecho con su rol en Valencia Basket, donde ha perdido protagonismo en la rotación de Pedro Martínez. Su malestar, unido al interés del conjunto italiano, podría haber sido el desencadenante definitivo para que ambas partes busquen una salida acordada.

Plantilla Valencia Basket 2025-26

Bases: Darius Thompson, Ike Iroegbu, Jean Montero, Omari Moore, Sergio de Larrea

Escoltas: Brancou Badio, Isaac Nogués, Josep Puerto

Aleros: Kameron Taylor, Xabi López-Arostegui

Ala-Pívots: Nate Reuvers, Nate Sestina

Pívots: Ethan Happ, Jaime Pradilla, Matt Costello, Neal Sako, Yankuba Sima

Entrenador: Pedro Martínez