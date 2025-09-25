Valencia Basket afronta una semana crucial con la Supercopa Endesa 2025 a la vuelta de la esquina, un torneo que como antesala de la temporada oficial, donde los de Pedro Martínez regresan a la Euroliga con una licencia de tres años. Sin embargo, el equipo llega al campeonato con algunas incógnitas en el mercado de fichajes, ya que varios asuntos relacionados con la plantilla aún no se han cerrado por completo.

Nate Sestina no está conforme con su situación en Valencia Basket

Tal y como ha informado Ser Deportivos Valencia, los agentes de Nate Sestina han contactado con Valencia Basket por su situación en el equipo. El ala-pívot, que se ha perdido algunos amistosos por problemas físicos —algo que ya le lastró en ciertos momentos de la temporada pasada— ocupa actualmente la última posición de la rotación. La dirección deportiva, liderada por Luis Arbalejo, sigue contando con él, pero no estaría cerrada a una posible salida si surgiera en los próximos días.

— SER Deportivos Valen (@SERDepValencia) September 23, 2025

Por su parte, Valencia Basket estaría dispuesto a aceptar una rescisión siempre que no suponga ningún coste para la entidad, dejando abierta la posibilidad de que Sestina busque un nuevo destino donde pueda recuperar protagonismo y minutos de juego.

El rol de Nate Sestina en Valencia Basket

Valencia Basket firmó a Nate Sestina en el verano de 2024 con un contrato de dos temporadas, hasta junio de 2026. Aunque su situación contractual con el club le asegura su continuidad, esas dudas en esta pretemporada con su rol dentro de la plantilla, podrían provocar la salida del estadounidense si encuentra una solución beneficiosa para las partes.

En cuanto a sus cifras, Sestina ha mostrado un rendimiento más destacado en la ACB que en la Eurocup. En la Liga Endesa promedió 8,4 puntos, 2,8 rebotes y 1,8 de valoración en 17,5 minutos por partido en la fase regular, con un un 43,4% en triples. En competición europea, el interior americano disminuyó sus números ligeramente, con 6,8 puntos, 3 rebotes y 2,2 de valoración en 18,2 minutos, con un 37,2% en triples.

Estos datos reflejan que Sestina no es una pieza clave en el equipo ni un titular fijo para Pedro Martínez, pero puede aportar puntos desde el banquillo. No obstante, los fichajes que ha hecho Valencia Basket en el juego interior le han relegado al último lugar en la rotación.

Plantilla Valencia Basket 2025-26

Bases: Darius Thompson, Ike Iroegbu, Jean Montero, Omari Moore, Sergio de Larrea

Escoltas: Brancou Badio, Isaac Nogués, Josep Puerto

Aleros: Kameron Taylor, Xabi López-Arostegui

Ala-Pívots: Nate Reuvers, Nate Sestina

Pívots: Ethan Happ, Jaime Pradilla, Matt Costello, Neal Sako, Yankuba Sima

Entrenador: Pedro Martínez