Valencia Basket es un proyecto ambicioso que actualmente es la envidia de la ACB y la Euroliga, con un rendimiento sobresaliente en ambas competiciones. Los taronja, que ya cuentan en sus filas con jugadores de un nivel superior, tienen una cantera con jóvenes talentos llamados a convertirse en piezas clave tanto en el primer equipo como en la selección.

Jorge Carot ya es historia en Valencia Basket

Jorge Carot ya forma parte del Mur del Somnis, un reconocimiento muy especial para todos los canteranos del Valencia Basket. Este muro, ubicado en l’Alqueria del Basket, simboliza el sueño de todos los jóvenes que se forman en la cantera del conjunto valenciano, ya que en él aparecen los nombres de aquellos jugadores y jugadoras que, tras años de formación en las categorías inferiores, han logrado debutar con el primer equipo.

En el caso de Jorge Carot, su nombre ha quedado grabado en este muro tras cumplir uno de sus grandes objetivos. El jugador valenciano debutó con el primer equipo de Valencia Basket la pasada temporada, concretamente en la jornada 12 de la Eurocup, lo que le permitió entrar en este selecto grupo de canteranos.

La confianza de Pedro Martínez en Jorge Carot

El año pasado, Valencia Basket apostó fuerte por el futuro de Jorge Carot y cerró su renovación hasta 2029, una muestra clara de la confianza del club en su progresión. El joven pívot se ha ido ganando poco a poco un sitio dentro de la dinámica taronja, hasta el punto de contar con la confianza de Pedro Martínez, que lo sigue de cerca con vistas al primer equipo.

Respecto a su perfil de jugador, Jorge Carot, que forma parte del equipo de la Liga U22, puede aportar trabajo cerca del aro, siendo un interior con capacidad de rebotear e imponer presencia en la pintura a los rivales. Aunque su juego en ataque aún puede mejorar, su sacrificio y lectura de juego son cualidades muy valoradas por Pedro Martínez.

Jorge Carot, un habitual en Valencia Basket y en la selección

Jorge Carot ha sido un habitual en las selecciones españolas juveniles y en la cantera de Valencia Basket, consolidándose como un talento que la entidad taronja siempre ha tenido en cuenta. Los números hablan por sí mismos: el jugador valenciano promedió 9,6 puntos y 7,9 rebotes en el Europeo U16, 5,6 puntos y 5,7 rebotes en el Europeo U18, y 3,2 puntos y 3,2 rebotes en el Europeo U20. En Valencia Basket, su rendimiento en el Adidas Next Generation Tournament fue destacable, con un máximo de 23,5 puntos y 8,3 rebotes en la temporada 23-24.