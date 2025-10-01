Valencia Basket arranca su novena campaña en la Euroliga con la visita al ASVEL Villeurbanne. El conjunto taronja llega con buenas sensaciones después del título de la Supercopa Endesa, pero con bajas importantes como Xabi López-Arostegui, Jean Montero, Brancou Badio y Yankuba Sima. Los de Pedro Martínez, que no quieren poner excusas por las lesiones ni por la exigencia del calendario, han tenido que echar manos de la cantera para completar las convocatorias.

Valencia Basket llama a los canteranos: Carot, Talcis, Blanco y Dzepina

Valencia Basket ha incluido a cuatro canteranos en la lista de 20 jugadores para disputar la Euroliga, reforzando la plantilla con jóvenes promesas de l’Alqueria del Basket que podrían entrar en escena en caso de necesidad durante el exigente calendario en la competición europea. Pedro Martínez ha llamado a Jorge ‘Yuri’ Carot, Tomas Talcis, Álex Blanco y Nikola Dzepina, quienes ya han participado en la pretemporada con el primer equipo.

Carot : ala-pívot nacido en 2006, que ya debutó la pasada campaña en la Eurocup ante el Cluj-Napoca y forma parte de la dinámica del primer equipo.

: ala-pívot nacido en 2006, que ya debutó la pasada campaña en la Eurocup ante el Cluj-Napoca y forma parte de la dinámica del primer equipo. Talcis : escolta letón de 18 años que ha destacado con la selección sub-18 de su país en el reciente Eurobasket, promediando 12,1 puntos, 4,6 rebotes y 1,4 asistencias por partido.

: escolta letón de 18 años que ha destacado con la selección sub-18 de su país en el reciente Eurobasket, promediando 12,1 puntos, 4,6 rebotes y 1,4 asistencias por partido. Álex Blanco : base de 2007 que se ha incorporado al club ‘taronja’ en 2024 y también brilló en el torneo continental juvenil.

: base de 2007 que se ha incorporado al club ‘taronja’ en 2024 y también brilló en el torneo continental juvenil. Dzepina: el ala-pívot serbio del 2006 completará el cuarteto de jóvenes promesas. Este verano participó con Serbia en el Europeo sub-19 promediando 16 puntos y 5 rebotes por partido.

Los jugadores del Valencia Basket que también podrían debutar en Euroliga

Aparte de los canteranos, la plantilla del Valencia Basket cuenta con varios jugadores que se estrenarán en Euroliga con la camiseta taronja en el duelo frente al ASVEL Villeurbanne. Entre ellos destacan Omari Moore, Isaac Nogués e Ike Iroegbu, quienes tendrán la oportunidad de debutar en la máxima competición continental tras incorporarse al equipo este verano.

Por su parte, Darius Thompson, Matt Costello, Nate Sestina, Neal Sako, Kameron Taylor y Brancou Badio ya conocen la Euroliga, pero jugarán por primera vez con Valencia Basket, aportando experiencia en la competición mientras los lesionados Jean Montero y Yankuba Sima deberán esperar a su recuperación para debutar.

El mes de octubre para Valencia Basket