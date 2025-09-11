Valencia Basket sumó un triunfo en su pretemporada al imponerse con claridad a Casademont Zaragoza en Teruel por 80-98, mostrando superioridad en todo momento respecto al cuadro maño. El equipo taronja, a pesar de las bajas importantes, controló el partido desde los primeros minutos, manteniendo la ventaja a lo largo de los cuatro cuartos y dejando buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos. Uno de los recién llegados fue de los más destacados con un rol determinante en ataque.

Omari Moore y De Larrea lideran a Valencia Basket

En este buen test de pretemporada de Valencia Basket para coger sensaciones, las miradas estaban puestas en los nuevos y en los internacionales que ya han regresado del Eurobasket. Con las bajas de Jean Montero, Nate Sestina, Nate Reuvers y Darius Thompson, Pedro Martínez tuvo que modificar su plan de partido para llevarse el triunfo.

De Larrea se erigió como líder del equipo y fue uno de los nombres propios del encuentro, sumando 17 puntos y mostrando un gran acierto desde la línea de tiros libres. Su capacidad para encontrar canastas en momentos clave y generar juego para sus compañeros reforzó la idea de que Valencia Basket cuenta con muchas alternativas en su ataque.

Además, Pedro Martínez ha encontrado en un fichaje el recurso perfecto para complementar el ataque desde el banquillo. Omari Moore volvió a evidenciar su polivalencia en la pista, alternando posiciones de base y escolta con gran naturalidad. El jugador americano sumó 13 puntos siendo suplente y fue la nota positiva de los fichajes, incluyendo a Kameron Taylor que también tuvo una notable actuación.

La nota negativa para Valencia Basket y Casademont Zaragoza

No todo fueron buenas noticias para Pedro Martínez. El partido dejó preocupaciones en forma de lesiones. Xabi López-Arostegui tuvo que retirarse tras un choque en la lucha por un rebote que le provocó una herida en la mano izquierda, mientras que Brancou Badio sufrió un tirón en la parte posterior del muslo derecho que le impidió terminar el encuentro. Aunque se espera que no revistan gravedad, los jugadores serán tratados por los servicios médicos.

Por otro lado, Joel Soriano, cedido por Valencia Basket al Casademont Zaragoza, también tuvo que abandonar la pista antes de tiempo tras torcerse el tobillo izquierdo. Su salida dejó al equipo aragonés aún más debilitado, y habrá que esperar a las pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión.

Pretemporada Valencia Basket

Antes de la Supercopa Endesa 2025, donde Valencia Basket se verá las caras contra Unicaja, los de Pedro Martínez tienen programados un par de compromisos amistosos para afinar su puesta a punto. El viernes 19 de septiembre se enfrentará al Baskonia en Pontevedra a las 18:45 horas, mientras que al día siguiente, sábado 20, jugará contra Breogán o Real Madrid, también en Pontevedra, con horario aún por confirmar entre las 18:00 y las 20:30 horas.