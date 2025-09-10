Valencia Basket va camino de su segunda prueba de pretemporada en Teruel con la plantilla casi al completo, tras el regreso de los cinco internacionales españoles que participaron en el Eurobasket y ya están disponibles para Pedro Martínez si lo considera oportuno. La única ausencia notable será la de Darius Thompson, último internacional en incorporarse, que se unirá al equipo en los próximos días.

Darius Thompson y un dato llamativo en el Eurobasket 2025

Darius Thompson tuvo un papel discreto en el Eurobasket con Italia, que cayó eliminada ante Eslovenia tras la exhibición de Luka Doncic, autor de 42 puntos y 10 rebotes en el triunfo por 84-77. El nuevo fichaje taronja, que ya ha sido cazado en la ciudad de Valencia, no pudo destacar, quedándose sin anotar y sumando únicamente una asistencia en los 18 minutos que estuvo sobre la pista.

En cuanto a su rendimiento, Thompson ha sido criticado por su bajo porcentaje de tiro desde la línea de tres, donde apenas anotó un 14,3%. Comparado con sus temporadas anteriores en clubes como Lokomotiv Kuban, Baskonia o Anadolu Efes, sus números actuales muestran una caída significativa si lo comparas con el más del 40% que logró en su año de ACB.

Aunque es un dato preocupante, el base americano, con pasaporte italiano, tendrá un rol distinto en Valencia Basket, donde no será un tirador, sino un creador de juego al servicio del equipo. Su función estará más centrada en generar juego y asistir, dejando la responsabilidad del lanzamiento exterior a jugadores como Jean Montero.

Valencia Basket espera a Darius Thompson y esta podría ser la fecha del debut

Darius Thompson ha sido una de las noticias más destacadas del verano para Valencia Basket, tras confirmarse su fichaje por las próximas tres temporadas. El base ya pasó la revisión médica con el equipo y está listo para sumarse a la pretemporada. El jugador, que ha de ser uno de los líderes del equipo, se mostró muy ilusionado con el proyecto: “Es muy emocionante para mí, con el nuevo Arena se está generando mucha expectación alrededor. Y para mí el motivo principal ha sido volver al baloncesto español. Creo que la Liga ACB es lo que mejor me encaja”.

Tras regresar de su participación en el Eurobasket con Italia, Pedro Martínez le dará a Darius Thompson unos días de descanso para recuperarse y ponerse a punto antes de su debut oficial con Valencia Basket, que podría ser el próximo 19 de septiembre a las 18:45h en Pontevedra ante su exequipo Baskonia.

Plantilla Valencia Basket 2025-26

Bases: Sergio De Larrea, Darius Thompson

Escoltas: Brancou Badio, Jean Montero, Omari Moore

Aleros: Kameron Taylor, Josep Puerto, Xabi López-Arostegui, Isaac Nogués

Ala-pívots: Jaime Pradilla, Nate Sestina

Pívots: Nate Reuvers, Yankuba Sima, Neal Sako, Ethan Happ, Matt Costello

Entrenador: Pedro Martínez