El Valencia Basket arrancó este fin de semana su pretemporada con derrota frente al UCAM Murcia (92-85) en un partido disputado en Yecla donde debutaron cuatro de sus nuevas incorporaciones ‘taronja’. Pese a las buenas sensaciones en algunos tramos, el conjunto valenciano no logró culminar la remontada y cedió en los últimos minutos. Pedro Martínez, que todavía no ha podido contar con toda la plantilla por las ausencias internacionales y las lesiones, confía en recuperar efectivos en los próximos días y tener al equipo al completo de cara al inicio oficial del curso con la Supercopa Endesa frente a Unicaja.

Valencia Basket espera la llegada de Darius Thompson

Darius Thompson, el fichaje más destacado del verano en Valencia Basket, ya está de vuelta tras la eliminación de Italia en el Eurobasket a manos de la Eslovenia de Luka Doncic. El base no tuvo su mejor encuentro en octavos, aportando tan solo una asistencia en 18 minutos de juego, pero su regreso supone una gran noticia para Pedro Martínez, que contará con el refuerzo de su jugador estrella.

Con su llegada, el técnico taronja podrá disponer muy pronto de la plantilla al completo, ya que a Thompson se suman los internacionales españoles que también han concluido su participación en el torneo. Aunque es probable que el club le conceda unos días de descanso antes de debutar con la camiseta ‘taronja’, su incorporación genera gran expectación entre los aficionados.

El balance internacional de los jugadores del Valencia Basket

La participación de los jugadores del Valencia Basket en los torneos internacionales de este verano ha llegado a su fin tras la eliminación de Italia en los octavos del Eurobasket. Darius Thompson firmó unos promedios de 5,6 puntos y 2,5 asistencias, destacando especialmente en la victoria ante Bosnia con 14 puntos y 4 pases de canasta. Además, el club batió un récord histórico al contar con cinco representantes en la selección española (Puerto, Pradilla, López-Arostegui, De Larrea y Sima), aunque el combinado nacional no superó la fase de grupos en una decepcionante actuación.

𝘿𝙚 𝙫𝙪𝙚𝙡𝙩𝙖 🧡



Los 5️⃣ internacionales españoles que participaron en el @EuroBasket se incorporan a los entrenamientos del primer equipo masculino



Poco a poco, nos acercamos a tener la plantilla entera disponible para esta exigente temporada 💪 pic.twitter.com/edFKWhmZHx — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 8, 2025

En la FIBA AmeriCup 2025, Jean Montero llevó el peso ofensivo de la República Dominicana hasta los cuartos de final, donde cayeron frente a Brasil. El escolta promedió 10,3 puntos, 3,3 rebotes y 4 asistencias, con actuaciones decisivas ante Argentina y Nicaragua. También participó Joel Soriano, cedido esta temporada en Zaragoza, quien dejó muy buenas sensaciones con 12,2 puntos, 5,2 rebotes y 3 tapones de promedio.

El AfroBasket 2025 también tuvo una importante presencia taronja con Brancou Badio y Matt Costello. Badio fue elegido en el Quinteto Ideal y acabó como segundo máximo anotador de la competición con 19,9 puntos por partido, además de ser el mejor triplista del campeonato. Por su parte, Costello completó una notable actuación con Costa de Marfil, firmando 12,8 puntos, 7,8 rebotes y 4,3 asistencias para situarse entre los más valorados del torneo.

