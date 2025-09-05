La temprana eliminación de España en el Eurobasket acelera la pretemporada del Valencia Basket, que recupera a López-Arostegui, Puerto, Pradilla, De Larrea y Sima, sumando ya 14 efectivos a las órdenes de Pedro Martínez, a la espera del regreso de Darius Thompson, que sigue con Italia. Aunque el equipo sigue preparando un curso ilusionante con el regreso de la Euroliga, el club ya tiene en mente el primer título del año, la Supercopa Endesa, con una eliminatoria con mucho morbo.

Valencia Basket y Unicaja pelearán por la Supercopa Endesa

El sorteo de la Supercopa Endesa 2025 ha emparejado al Valencia Basket con el Unicaja en las semifinales, en una reedición de uno de los duelos más apasionantes de los últimos años en el baloncesto español. La cita será el 27 de septiembre en el Martín Carpena, donde el equipo taronja buscará dar la sorpresa ante el vigente campeón y anfitrión del torneo.

Este enfrentamiento ha cogido un nivel de rivalidad alto después de un verano donde Valencia Basket ha fichado a dos piezas clave del Unicaja de Ibon Navarro, Yankuba Sima y Kameron Taylor. Enric Carbonell, director general del club valenciano, entiende el posible enfado de la afición cajista: “Efectivamente entiendo el morbo que pueda dar que dos jugadores que eran de Unicaja vuelvan aquí a Málaga y al Carpena para enfrentarse a Unicaja. Cualquiera de los equipos que nos podía tocar, tanto el Real Madrid como el Unicaja”.

Valencia Basket y Unicaja: un verano caliente en el mercado de fichajes

Las incorporaciones de Sima y Taylor refuerzan al Valencia Basket con talento contrastado y experiencia en la Euroliga, generando un interés especial por cómo se adaptarán al estilo de Pedro Martínez, entrenador que ya dirigió a Sima en Manresa. Por su parte, el Unicaja mantiene jugadores importantes pero con varias modificaciones en su plantilla, que habrán que acoplarse al juego de Ibona Navarro de cara a la primera cita del curso.

Ibon Navarro afrontó las marchas de Simay Taylor con humor y entendiendo el contexto de ambos clubes. En redes sociales publicó una foto graciosa cuando se iba de viaje familiar a Valencia: “Todo el mundo tranquilo, eh. No business, just familia (no trabajo, solo familia)”, y en Cope Málaga explicó que, aunque sorprendente, estas salidas eran previsibles: “Yankuba me llamó por la mañana… le felicité y le deseé toda la suerte, excepto cuando juegue contra nosotros. Era una cosa que podía pasar. Es ley de vida esto”.

Así ha quedado la Supercopa Endesa

La Supercopa Endesa 2025 se disputará los días 27 y 28 de septiembre en el Martín Carpena de Málaga, con Unicaja-Valencia Basket y Real Madrid-La Laguna Tenerife como semifinales. El campeón se decidirá el domingo a las 19 horas, cerrando un torneo que enfrenta a los equipos más destacados de la pasada temporada en un escenario emblemático del baloncesto español.