Valencia Basket tiene una plantilla amplia y eso implica rotaciones sorprendentes por parte de Pedro Martínez, que ha dejado sin convocar a una de las jóvenes promesas del club, con un futuro brillante también como líder de la selección española. Ante la polémica generada, los protagonistas han hablado de la situación y la respuesta ha sido contundente para que la afición entienda el contexto.

Las desapariciones llamativas de Sergio De Larrea en Valencia Basket

Una de las caras del futuro de Valencia Basket y del baloncesto español, Sergio De Larrea, encadena tres partidos sin entrar en la convocatoria pese a no existir comunicación oficial sobre una posible lesión. Después de un arranque brillante, incluyendo su MVP en la Supercopa Endesa, su rendimiento sufrió un bajón en las últimas semanas, especialmente en la dolorosa derrota frente al Covirán Granada en ACB, y Pedro Martínez ha optado por otras opciones en la dirección de juego.

La suerte para el técnico taronja es que tiene a su disposición grandes alternativas en el perímetro y la competencia en esas posiciones es muy alta. El entrenador ya ha sido preguntado por estas ausencias de algunos jugadores en determinados momentos de la temporada y hace hincapié en que no se deben interpretar como un castigo, aunque sorprende la continuidad de las suplencias en un jugador que venía siendo importante en la rotación del equipo, promediando más de 15 minutos por partido tanto en ACB como en Euroliga.

Sergio De Larrea pasa de polémicas en Valencia Basket

En un acto en Valencia con los medios de comunicación, Sergio De Larrea ha querido transmitir calma tras estos tres partidos fuera de la convocatoria. El base restó importancia a la situación y no quiere polémicas con Pedro Martínez: “Somos muchos jugadores y es normal, tiene que haber rotaciones porque la temporada es muy larga. Estoy supertranquilo”.

Además, el joven jugador de Valencia Basket reconoció que la competencia es alta y que su línea de trabajo no cambia ni un centímetro: “Tengo que estar centrado en trabajar como en los últimos meses o incluso en el último año”. Eso sí, el base español expresó su deseo de jugar contra el Estrella Roja el próximo viernes: “Espero que en este partido ya pueda jugar”.

Sergio De Larrea, líder de Valencia Basket y premiado

La UPV dio a conocer su renovado programa deportivo inclusivo para 2025-26 en un acto donde también reconoció a Sergio De Larrea como deportista del año en Valencia, destacando su progreso en la élite y su capacidad para compaginar estudios y baloncesto, consolidándose como una de las grandes figuras de Valencia Basket.