Esta semana se ha abierto el telón de la Liga Endesa 2025/26 con un evento que contó con la presencia de más de 700 asistentes y con algunas de las estrellas de la competición. Entre los protagonistas destacó Ricky Rubio, que ejerció como representante del Joventut Badalona, compartiendo su ilusión por el inicio de una temporada emotiva en lo personal por su regreso a las pistas. La leyenda del baloncesto español habló ante los medios, alabando a un jugador de Valencia Basket y mandando un mensaje al nuevo seleccionador Chus Mateo.

Las palabras de Ricky Rubio sobre Sergio de Larrea

Ricky Rubio aprovechó la oportunidad para hablar sobre una de las jóvenes promesas del baloncesto español: Sergio de Larrea. El base del Masnou destacó el enorme potencial del jugador del Valencia Basket, aunque pidió calma con las expectativas que se están generando a su alrededor. “Tiene un talento especial que puede convertirlo en un referente como base en España. Lo importante ahora es disfrutar del jugador, pero sin querer acelerar demasiado su proceso de maduración. Yo soy partidario de no alimentar las expectativas por alimentarlas. ¿Ilusión y ganas por hacerlo bien? Todas, pero no debemos inflar el globo”.

El base del Joventut Badalona también quiso mencionar las buenas sensaciones que dejó De Larrea en el pasado Eurobasket, donde fue de las pocas notas positivas de la selección española: “En algunos momentos estuvo a la altura de ser el director de juego titular, sumando experiencia valiosa para su futuro. Es un chico muy trabajador y estoy seguro de que tendrá una gran temporada”.

La clara opinión de Pedro Martínez sobre Sergio de Larrea

Sergio de Larrea está llamado a ser un jugador fundamental en Valencia Basket y en la selección, pero a día de hoy sigue siendo un diamante en bruto a pulir, con mucha mejoría por delante. Pedro Martínez, en una entrevista en el Racó Taronja, coincidió con el mensaje de Ricky Rubio e insistió en que el base necesita tiempo y paciencia para potenciar su juego en la élite.

El técnico ‘taronja’ fue claro respecto a la situación que vive ahora Sergio de Larrea en su club y en el combinado nacional: “Larry va a ser bueno, pero hoy en día no lo es todavía. Tiene una mentalidad buenísima, un físico muy bueno y mucho talento, pero esperar que ya sea un jugador decisivo es un error. Está en un proceso muy bueno y hay que ayudarle a crecer sin convertir la ilusión en una presión que lo frene”.

Ricky Rubio manda un mensaje a Chus Mateo

Ricky Rubio también habló sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la selección española, mandando un mensaje a Chus Mateo, que ya ha sido presentado como nuevo seleccionador: “¿Volver a la selección? No cierro ninguna puerta. Quiero enamorarme otra vez del baloncesto. Nunca lo perdí, pero se enturbió con otras cosas que estaban en mi mente. Con mucho trabajo he podido volver a recuperar esa ilusión”.