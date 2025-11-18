El Valencia Basket se mantiene firme y competitivo en un calendario tremendamente exigente entre la ACB y la Euroliga. Los taronja, que buscarán regresar a la senda del triunfo en Europa, tendrán delante a uno de los equipos que lideran la clasificación y que llega en un gran momento de forma. Además de su buen rendimiento reciente, su última victoria fue de un mérito enorme, casi milagroso.

La victoria más meritoria del Estrella Roja en la Euroliga

El Estrella Roja logró una victoria memorable frente al AS Mónaco en la undécima jornada de la Euroliga, en un encuentro donde el equipo mostró garra y determinación pese a no contar con toda su plantilla habitual. Liderados por Ognjen Dobrić, que aportó 22 puntos y guió al equipo con gran personalidad, y Jared Butler, que brilló en el último cuarto con 20 puntos, los rojiblancos consiguieron imponerse por 91-79 a los monegascos.

Aún más destacable fue que el Estrella Roja afrontó el partido con numerosas bajas que condicionaron su rotación, hasta siete sin poder convocar. Jordan Nwora seguía fuera por lesión en la pantorrilla y Chima Moneke estaba en duda tras molestias en la ingle. Además, Izea Kenan, Tyson Carter, Devonte Graham, Ebuka Izundu y Jasiel Rivero no pudieron participar, lo que obligó a Sasa Obradovic a improvisar con la plantilla disponible.

Ex de Valencia Basket que sobresale en un Estrella Roja renovado

La temporada no arrancó de la mejor manera para el Estrella Roja. Tras una profunda reestructuración de la plantilla y la salida de varias figuras clave, el equipo afrontaba el inicio del curso con un roster lleno de egos y personalidades difíciles de compaginar. La destitución de Ioannis Sfairopoulos y el regreso de Saša Obradović, que ya había dirigido al club en 2020-21, buscaban dar un rumbo claro a un proyecto que había perdido tres de sus cuatro primeros partidos, entre Liga y Euroliga.

En medio de esta reconstrucción, que Obradović ha logrado reconducir, colocando al equipo como colíder en la competición europea con un balance positivo de 8-3, Semi Ojeleye se ha convertido en un pilar del Estrella Roja. El ex de Valencia Basket ha mejorado su rendimiento en prácticamente todas las facetas del juego: mientras que en la 24-25 promedió 11,8 puntos, 3,2 rebotes y 0,8 asistencias con un 35,4% en triples, en su año de debut con el Estrella Roja ha ascendido a 12,3 puntos, 4,2 rebotes y 1,7 asistencias, con un notable 44% en tiros de tres y 51,1% en tiros de campo.

¿Cuándo y dónde ver el Valencia Basket vs Estrella Roja de Euroliga?

En la duodécima jornada de la Euroliga, Valencia Basket recibirá al Estrella Roja el próximo 21 de noviembre a las 21:00 horas en el Roig Arena. El partido podrá seguirse en directo por Movistar Deportes, plataforma que posee los derechos de la competición en España.